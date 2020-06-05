HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Doğa canlandı! Kars'ta mest eden manzara

Doğa canlandı! Kars'ta mest eden manzara

YAŞAM HABERLERİ  | 05.06.2020 13:42 | Son Güncelleme

Yazın gelmesiyle birlikte canlanan doğa görenleri büyülüyor. Ülkenin en yeşil kentlerinden biri olan Kars'ta da havaların ısınmasıyla birlikte yaylalar sarı çiçeklerle donandı. Sonsuz yeşil ve mavinin buluştuğu manzara görenleri büyüledi.

Sarı, beyaz ve kırmızı çiçeklerin açtığı kentte, Kars Çayı’nın ise ağaçlar arasında süzülerek akması adeta görsel şölen sunuyor.
Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında tam anlamıyla ziyaretçilerini ağırlayamayan Kars, kültür, turizm ve inanç turizmiyle de Türkiye’nin en güzel ve görülmesi gereken illeri arasında gösteriliyor. Özellikle Doğu Ekspresi ile son yılların en çok ziyaret edilen illeri arasında ilk sıralarda bulunan Kars, doğasıyla da insanları kendisine hayran bırakıyor.

Kars’ın dört mevsim görülmesi gerektiğine dikkat çeken vatandaşlar, canlanan doğa, açan rengarenk çiçekler ve ağaçların ortasından geçen Kars Çayı ile bütünleşerek doğa turizminde da iddiasını sürdürüyor.

Kars’ta yaz mevsimiyle birlikte canlanan doğa ve rengarenk çiçekler kameralara yansıdı. (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİnsanlığın bittiği an! Hamile fili böyle öldürdülerİnsanlığın bittiği an! Hamile fili böyle öldürdüler
Yasağa rağmen müşteriler bunu istiyorYasağa rağmen müşteriler bunu istiyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması neden getirildi? İşte nedeni...

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması neden getirildi? İşte nedeni...

Koronavirüs ölümleri Brezilya ve Meksika'da artıyor

Koronavirüs ölümleri Brezilya ve Meksika'da artıyor

Yakışıklı oyuncudan şaşırtan itiraf!

Yakışıklı oyuncudan şaşırtan itiraf!

Survivor'da büyük kavga: Seni döverim ve...

Survivor'da büyük kavga: Seni döverim ve...

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması genelgesi

Görseli paylaşarak eleştirdi! 'Bu gidişle sıfır vaka rüya mı?'

Görseli paylaşarak eleştirdi! 'Bu gidişle sıfır vaka rüya mı?'

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Her biri dev ve öldürücü! Bu kez Artvin'de görüldü

Her biri dev ve öldürücü! Bu kez Artvin'de görüldü

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Genç kızlar sokak ortasında saç saça baş başa kavga etti

Genç kızlar sokak ortasında saç saça baş başa kavga etti

Kan donduran olay! Parkta baba, oğlunu öldürdü

Kan donduran olay! Parkta baba, oğlunu öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kamyonun, minibüse çarpma anı kameralara yansıdı

Korkunç anlar! Minibüsü böyle sürükledi

Herkes izleyip videoya çekti! O köpeklere zarar gelmesin diye kendini feda etti

Köpekler birbirine zarar vermesin diye kendini tehlikeye attı

'Yasağa rağmen cam bardakta çay istiyorlar'

Yasağa rağmen müşteriler bunu istiyor

Pendik’te bir evden üç ton çöp çıktı

Komşular fark etti! Evden gelen kokular kesilmeyince...

Koyunları otlatırken patlamamış top mermisi buldu

Koyun otlatırken buldu, gözlerine inanamadı

Virüse aldırmayıp halay çektiler

Virüse aldırmayıp halay çektiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.