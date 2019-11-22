Doğa dostu koleksiyon: ‘Hayat Güzeldir’

İSTANBUL, (DHA) (Kurumsal Haberler) / Sürdürülebilir çevre bilincine katkı sunmak amacıyla oluşturulan doğa dostu koleksiyon kadın, erkek ve çocukların beğenisine sunuldu. Hazır giyim markası DeFacto, koleksiyonunu ‘Hayat Güzeldir’ sloganıyla hayata geçirdi.

DeFacto, yeni koleksiyonu ‘Hayat Güzeldir’ ile tüm dikkatleri doğaya çevirmeyi amaçladığını duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Doğa dostu koleksiyonu ile soğuk kış günlerinde dünyanın akışı tersine dönüyor. Sürdürülebilir çevre bilincine katkı sağlayan koleksiyonda kadın, erkek ve çocuk tasarımları yer alıyor. Su tasarrufu sağlayan plastik atıklar ve geri dönüşümlü kumaştan üretilen koleksiyon, spor şıklığı ile fark yaratıyor. “Life is Beautiful” baskılı ve kapüşonlu sweatshirt’leri, her mevsimin gözdesi jean ceket ve pantolonları, soğuk havalarda sıcacık tutan hırkaları ile koleksiyon doğaseverlerin gönüllerini fethediyor. Gri, siyah ve kırmızının ağırlıklı olduğu koleksiyonda mevsimin enerjini yükselten sarılar ve maviler de yer alıyor.”

Tek bir kumaş parçasını, bir plastik şişeyi ve bir damla suyu yeniden kullanmak bile kötü giden her şeyi tersine çevirebilir anlayışıyla oluşturulan ‘Hayat Güzeldir’ koleksiyonunun, tüm DeFacto mağazalarında ve web sitesinde satışa sunulduğu belirtildi.

