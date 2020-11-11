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Doğa fotoğrafçılarının uğrak noktası oldu! Gören hayran kalıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 11.11.2020 14:40 | Son Güncelleme

Sonbaharın gelmesiyle renklenen doğa eşsiz manzaralar ortaya çıkarıyor. Görenlerin hayran kaldığı Eskişehir'de yeşil, sarı ve kahverenginin buluştuğu bölgeler hayranlık uyandırdı. Doğadaki bu değişim havadan görüntülendi.

Doğa fotoğrafçılarının uğrak noktası oldu! Gören hayran kalıyor

Sonbaharın eşsiz renkleri Eskişehir'in yüksek kesimlerinden görüntülendi.

Sonbahar aylarının içinde bulunduğumuz son günlerde, havların da soğuması ile birlikte doğadaki yeşil renk sarıya dönmeye başladı. Yeşil, sarı ve kahverengi renklerinin uyumu adeta hayranlık uyandırırken, doğadaki bu değişim ise havadan görüntülendi.

DOĞA FOTOĞRAFÇILARININ UĞRAK NOKTASI OLDU

Eskişehir'in yüksek kesimlerinden olan Hekimdağ Geçiti'nde bulunan ağaçların farklı renkleri, eşsiz görüntüler oluşturdu. Yaz aylarında yeşilin her tonunun bulunduğu Hekimdağ'da, kış aylarının yaklaştığı ise bitki örtüsünden belli olmaya başladı.

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Özellikle doğa fotoğrafçılarının uğrak yerlerinden olan Hekimdağ'daki sonbahar örtüsü, objektiflere de yansıdı.

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