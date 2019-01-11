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Doğa fotoğrafları çekip, buz gibi şelalenin altına girdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 18:24 | Son Güncelleme

HAKKARİ Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği'ne (CİSAD) üye 2 dağcı, doğa fotoğralarını çekmek için gittikleri köyde, soğuk havaya aldırmadan Ağaçdibi Şelalesi'nin buz gibi sularının altına girdi.

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği'ne (CİSAD) üye 2 dağcı, doğa fotoğralarını çekmek için gittikleri köyde, soğuk havaya aldırmadan Ağaçdibi Şelalesi'nin buz gibi sularının altına girdi. Dağcılar, yaşadıkları anları ise fotoğraflamayı ihmal etmedi. Hakkari'ye 25 kilometre uzaklıkta Ağaçdibi köyünde bulunan ve köyle aynı ismi taşıyan Ağaçdibi Şelalesi, her mevsim yerli ve yabancı turistin akınına uğruyor. 30 metre yükseklikten akan şelale, kış aylarında da doyumsuz bir manzara sunuyor. Hakkari Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Derneğine üye Emin Noyan ve Mazlum Tekçe de doğa fotoğrafları çekmek için şelaleye geldi. Dağcılar vatandaşların köyde kış yaşamını anlatan fotoğraf çekiminin ardından soğuk havaya aldırmadan Ağaçdibi Şelalesi'nin buz gibi sularının altına girdi. Şelale önünde köz üzerinde çay demleyip stres atan dağcılar o anları fotoğraflayıp sosyal medyada paylaştı.

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