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Doğa gezginleri M. Kemalpaşa’da

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 16:52 | Son Güncelleme

Olimpos Doğa Gezginleri üyeleri, hafta sonu Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesini gezdi.Yaklaşık 100 kişilik bir grup, öğretmen evinde buluştu.

Doğa gezginleri M. Kemalpaşa’da

Olimpos Doğa Gezginleri üyeleri, hafta sonu Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesini gezdi.
Yaklaşık 100 kişilik bir grup, öğretmen evinde buluştu. Yapılan sabah kahvaltısının ardından harekete geçen doğa tutkunları, önce Çataldağ yolunda yürüdü, sonra bölgede yemek molası verdi. Yemek molasının ardından Bursa kabalak yürüyüşü yapıldı. Tabiat tutkunu grup, günün ilerleyen saatlerine kadar tabiat ile baş başa kalmanın keyfini yaşadı.
Grup lideri Levent Erbab, “Grubumuz 35 yıl önce kuruldu. Maksadımız Bursa il ve ilçelerinde bulunan köyleri ve içinde barındırdığı tabiî güzellikleri gezmek. Her yıl geleneksel olarak geziler gerçekleştiriyoruz, köylerde fidan dikiyoruz” dedi.

Doğa gezginleri M. Kemalpaşa’da

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