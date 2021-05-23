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Doğa gezisi sırasında tesadüfen buldu! Tam 45 milyon yıllık

23.05.2021 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te doğa gezisi esnasında bir taş bulan ve ilginç geldiği için yanına alan Ramazan Bostancı, taşın 45 milyon yıllık fosil olduğunu öğrendi.

Doğa gezisi sırasında tesadüfen buldu! Tam 45 milyon yıllık

Karabük'te Ramazan Bostancı isimli vatandaş, doğa gezisi sırasında bulduğu taş için araştırma başlattı. Paleontologlar ile görüşen Bostancı, bulduğu taşın 45 milyon yıllık "deniz tarağı" olduğunu öğrendi.

"TARİHE VE GEÇMİŞE IŞIK TUTUYOR"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ramazan Bostancı, "Bu fosil taşını doğa gezisi esnasında bulduk. Çok ilginç geldi bize. Bu taş ile ilgili yaptığım kısa araştırmada bunun bir deniz tarağına ait 45 milyon yıllık fosil taşı olduğu söylendi. Görüştüğüm bir paleontolog bunun çok değerli bir taş olduğundan bahsetti. Deniz olmayan bir Karabük’te böyle bir deniz canlısına rastlamanın tarihe ve geçmişe ışık tuttuğunu düşünüyorum. Bunun için değeri benim açımdan çok yüksek. O yüzden buldum ve muhafaza ediyorum" diye konuştu.

ANADOLU'DAKİ TETRİS OKYANUSU'NDAN KALAN BİR FOSİL

Paleontologların bulduğu taşın Anadolu’daki Tetris Okyanusu’ndan kalma kalıntılardan fosil olduğunu ifade ettiklerini anlatan Bostancı, fosili çok iyi muhafaza etmesi gerektiğini aktardıklarını söyledi.

"VİTRİNİMİZİ SÜSLEYECEK"

Fosil bilgisini öğrendikten sonra heyecanlandığını dile getiren Bostancı, "Tahmini 45 milyon yıllık olduğunu söylediler. Erken obdivisyen dönemine ait olduğu söylenen eklem bacaklı ve kabuklu deniz canlıları olduğu söyleniyor. Karaya çıkış dönemi olduğundan bahsediyorlar. İnsan oğlu daha dünyada yokken. Şu anda vitrinimizi süsleyecek. Gerçekten bizim içim manevi değeri yüksek bir taş. Karabük’te böyle bir şeyin bulunması çok değerli" dedi.

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İHA

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