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Doğa gönüllüsü broşür dağıttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 15:58 | Son Güncelleme

İzmir'de yaşayan ve çevresinde 'Orman baba' olarak tanınan bedensel engelli Veysel Sorhun (53), Dünya Ormancılık Haftası kapsamında Kemeraltı Çarşısı'nda iki kızı ile birlikte, küresel ısınmayla ilgili broşür dağıttı.

İzmir'de yaşayan ve çevresinde 'Orman baba' olarak tanınan bedensel engelli Veysel Sorhun (53), Dünya Ormancılık Haftası kapsamında Kemeraltı Çarşısı'nda iki kızı ile birlikte, küresel ısınmayla ilgili broşür dağıttı.
Bedensel engeline aldırmadan Türkiye'nin çeşitli bölgelerini gezerek orman yangınları ile ilgili mücadele konusunda bilinç oluşturmaşa çalışan Veysel Sorhun, Dünya Ormancılık Haftası kapsamında İzmir'deki Kemeraltı Çarşısı'nda kızları ile birlikte, küresel ısınma ile ilgili broşür dağıttı. Emekli olduğunu ve hayatını vatandaşları bilinçlendirmeye adadığını dile getiren Sorhun, 1997 yılından beri il il yürüyerek orman yangınları ile ilgili eğitim mücadelemde büyük bir tehlikenin geleceğini anlatmaya çalıştım. 'Doğanın intikamı feci olur' diyerek hareket ettim. Son yıllarda, genç, çocuk yaşta görülen kalp krizi ve kalp hastalıkları arttı. Bulaşıcı hastalıkların dağılımları küresel ısınmanın da etkisiyle değişime uğradı. Küresel ısınmanın neden olduğu sıcaklık, hava dalgaları ölümlere neden oldu. Alerjik ve mevsimsel hastalıklar da küresel ısınmayla değişime uğradı dedi.

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