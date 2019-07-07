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Doğa harikası At Yaylası'na demir kapılı önlem

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2019 10:54 | Son Güncelleme

BOLU'da, turizm açısından büyük önem taşıyan At Yaylası'nın korunması amacıyla Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından bölgeye giriş yapılan 3 noktaya sadece yetkili kişiler tarafından açılabilen 3 demir kapı konuldu.

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, turizm açısından büyük önem taşıyan At Yaylası'nın korunması amacıyla Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından bölgeye giriş yapılan 3 noktaya sadece yetkili kişiler tarafından açılabilen 3 demir kapı konuldu.

Bolu'nun doğa harikalarından biri olan, yılkı atlarının doğal yaşam alanı olan At Yaylası'nın 3 giriş noktasına Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından demir kapı konuldu. Kapının konulmasına gerekçe olarak da bölgenin doğal yapısının korunması gösterildi. Yayla girişi, Tokad-i Hayrettin yolu, Gölet girişinin olduğu bölgelere konulan kapılar sadece müdürlük yetkilileri ve yangın söndürme ekipleri tarafından açılabilecek. Ayrıca yaylada her yıl düzenlenen yayla festivalleri de iptal edildi.

Ağaççılar, Kürkçüler, Paşaköy, Civril, Kızılağıl, Kılıçarslan köylerinin yaylası olarak kullanılan At Yaylası sakinleri de durumdan memnun.

Yaylada yaşayan Turgut Yokuşoğlu, kapıların konulmasını olumlu karşıladığını belirterek, "Çünkü buraya gelen piknikçiler bütün pisliklerini burada bırakıp gidiyor. Burası meradır. Hayvanların otladığı yerlerdir. O pislikleri hayvanlar yiyor. Ondan sonra da bazıları ölüyor. Bu kapılar çözüm olmaz. Girilecek başka yerler var. Bir şekilde girerler. Bisikletle, motosikletle, yürüyerek girer. Önerim güzel önlem alınması ve o önlemlerin takip edilmesi" dedi.

Yaylada geleneksel hale gelen festivallerin kaldırılmasının hoş olmadığını aktaran Yokuşoğlu, "Kaçak kesimler var onlar önlensin. Orman tahribatı var, onlar önlensin ve temizliği iyi olmalı. Festivaller yapılıyordu, kaldırıldı. Yıllardır gelen bir gelenek görenekti festivaller. Kaldırılması hoş olmadı ama maliyet çok yüksek, halk artık bunu kaldıramıyor" diye konuştu.

Bir başka yayla sakini Murat Bilge de kararı olumlu olarak değerlendirdi. Bilge, yayla halkının neredeyse tamamının demir kapı konmasını olumlu karşıladığını belirterek, "Bence çok doğru bir karar. Oraya giren araçların hem çöpleri, hem ateş yakmaları ve hem de doğayı tahrip etmeleri açısında çok doğru bir karar. Güzellik, yeşillik ve hayvancılığın yaşayabilmesi için çok doğru isabetli bir karar olmuştur. Daha önce dışarıdan gelen insanlar çöplerini orada bırakıyorlardı. Ben ve konuştuğumuz bazı insanlar da bu kararın olumlu olduğunu söylüyorlar." diye konuştu.

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