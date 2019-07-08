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Doğa harikası şelale turizmin gözdesi oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 12:45 | Son Güncelleme

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde bulunan Derebağ Şelalesi, doğal güzelliğiyle görenleri hayran bırakıyor.

Yasin DALKILIÇ- İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde bulunan Derebağ Şelalesi, doğal güzelliğiyle görenleri hayran bırakıyor. Kayseri'nin önemli turizm değerlerinden birisi olan Yahyalı'daki Derebağ Şelalesi, yenilenen kamelya ve seyir terasıyla hafta sonu yerli turistin akınına uğruyor. Yaklaşık 30 metre yükseklikten dökülen şelale görülmeye değer bir manzara sunarken, suyun aküstik sesi ise ziyaretçisini etkiliyor. 35 yıldır bölgeye gelen yerli turistleri gezdiren Nebi Akkuş, "Derebağ şelalemiz dünyada sayılı şalelerden bir tanesidir. Derebağ, Kapuzbaşı takım şalelerinin bir koludur. Türkiye'nin her tarafından yerli ve yabancı misafirlerimizi burada ağırlıyoruz. Şelalenin suyu yedigöller dediğimiz yerdeki kar suyundan gelmektedir. Şelalemiz tarihi güzelliklerin olduğu bir konumdadır. Bölgemizde daha fazla turist ağırlamak için tanıtıma ihtiyacı olduğunu düşünüyorum" dedi. 'BÖYLESİNE ŞELALEYİ İLK DEFA GÖRDÜM' Derebağ şelalelerini görmek için Trabzon'dan gelen Oktay Çalış ise "Yahyalı’ya bir arkadaşımın tavsiyesi ile geldim. Karadeniz'e Türkiye'nin incisi denir. Ancak, Yahyalı'da bulunan böylesine şelaleyi ilk defa görüyorum. Karadeniz'in her yerini gezdim, böylesini hiç görmemiştim. Cennet'ten bir köşe denilecekse burayı öneriyorum. Doğaüstü olayları burada rahatlıkla görebilmek mümkün" diye konuştu.

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