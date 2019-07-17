Doğa harikası şelale ziyaretçi akınına uğruyor

Mersin’in Mut ilçesinde Ermenek Çayı üzerinde yeşilliklere bürünmüş derin bir vadi içindeki Yerköprü Şelalesi, yaz aylarında ziyaretçi akınına uğruyor. Geçen yıl 28 bin kişinin ziyaret ettiği şelale, bu yıl da çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Mersin’in önemli turizm merkezlerinden biri olan, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından da tabiat anıtı olarak tescillenen doğa harikası Yerköprü Şelalesi, bugünlerde Türkiye’nin dört bir yanından ziyaretçilerini ağırlıyor. Mut’a 35 kilometre, Ermenek’e 74 kilometre uzaklıktaki şelale, 110 milyon yıl önce kretose yaşlı kireçtaşlarının faydalanması sonucunda çok dar bir kaynak suyun varlığıyla ortaya çıktı. Ermenek Çayı’nın çok sarp bir kanyondan çıkış noktasında bulunan şelale, 29 metre kadar yüksekten aşağı dökülüyor. Yerköprü Şelalesi’nin döküldüğü yerin arkasında bir mağara ve berrak bir göl bulunuyor. Şelalenin kendisini oluşturan 200 metre uzunluğunda, 10 metre genişliğinde ve tabanı göl olan su tünelinin içerisindeyse doğallığı bozulmamış sarkıt ve zengin bitki örtüsü yer alıyor. Köprü görevi yapan mağaranın Gezende Barajı’ndan gelen suyla beslenmesi ve kayanın dibindeki gözden çıkan suyun birleşme yerindeki hareketlilik beraberinde serinliği getirirken, suyun düştüğü noktada da oluşan güzellik izleyenlere görsel bir şölen sunuyor. Ziyaretçiler, asma köprü üzerinden 204 basamak inilip yaklaşık 600 metre yürünerek şelaleye ulaşıyor. Geçen yıl 28 bin kişinin ziyaret ettiği şelaleye bu yıl da yoğun ilgi var. Günde ortalama 100 ile 150 kişinin ziyaret ettiği şelaleyi vatandaşlar kişi başı 5 lira vererek gezebiliyor.

Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, Yerköprü Şelalesi’nin Türkiye için önemli bir yer olduğunu belirterek, "İnsan doğayla ilgili güzel bir ortam görmek istiyorsa mutlaka Yerköprü Şelalesi’ni gezmek zorunda. Yerköprü ile ilgili hem Milli Parklar hem Orman Bölge Müdürlüğü ve valiliğin çok ciddi yatırımları var. İnsanların çok rahat bir şekilde doğayla iç içe harika bir şelale izleniminde gezip, dolaşabileceği bir yer. Biz bunun için Mut’un şanslı olduğunu düşünüyoruz. Sadece Mersin değil, herkesi burayı gezmeye davet ediyoruz" diye konuştu.