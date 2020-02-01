HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Doğa harikası Şuğul Kanyonu'nda dev buz sarkıtları oluştu

Doğa harikası Şuğul Kanyonu'nda dev buz sarkıtları oluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 08:46 | Son Güncelleme

SİVAS'ın Gürün ilçesi yakınlarında bulunan ve dik kayalıklarla çevrili görkemli yapısıyla ilgi çeken Şuğul Kanyonu'nda soğuk havanın etkisiyle eşsiz görüntüler oluştu.

Eraydın AYTEKİN- Rahmi MEYVECİ/GÜRÜN (Sivas), (DHA)- SİVAS'ın Gürün ilçesi yakınlarında bulunan ve dik kayalıklarla çevrili görkemli yapısıyla ilgi çeken Şuğul Kanyonu'nda soğuk havanın etkisiyle eşsiz görüntüler oluştu. Kanyonun iç kısımlarında kayalık yüzeylerden sızan suların etkisiyle dev boyutlarda oluşan buz sarkıtları ilgi çekti.
Gürün ilçe merkezine yaklaşık 2 kilometre mesafede bulunan Şuğul Kanyonu, yaz aylarındaki görüntüsünün yanında kışın dikkat çekiyor. 'Gürün Tohması' da denilen Gövdeli Dağı'ndan kaynaklanan ve etrafı dik kayalarla çevrili kanyon, ziyaretçilerden ilgi görüyor. Benzerlerinden farklı olarak her yaştan insanın rahatlıkla gezebileceği şekilde düzenlenen kanyon, yaz aylarında çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor. Irmak içerisinde alabalıkların dolaştığı turkuaz rengini andıran suları ile ilgi çeken kanyon, kışın ise ayrı bir güzellik yansıtıyor. Kanyonda görkemli dik kayalıklardan süzen sular, son günlerde etkili olan soğuk hava ile birleşince ortaya seyri doyumsuz manzaralar çıktı. Kanyonun ırmağa yakın bölümlerinde devasa boyutlarda oluşan buz sarkıtları ilgi çekti.
Kanyonu ziyarete gelenler de, Şuğul'un her mevsim ayrı bir güzelliğe sahip olduğunu belirterek, meraklılarını ilçeye davet etti.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir? Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir?
PARTNER Ünlü oyuncu sınırları zorladı! Geceye damga vuran dekolte Ünlü oyuncu sınırları zorladı! Geceye damga vuran dekolte
Dehşet verici olay! Yolda, parçalanmış kadın cesedi bulunduDehşet verici olay! Yolda, parçalanmış kadın cesedi bulundu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrıldı

İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrıldı

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

Hadise göğüs dekolteli paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı

Hadise göğüs dekolteli paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı

Babil'e damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı

Babil'e damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı

Ölü sayısı korkunç boyutta!

Ölü sayısı korkunç boyutta!

Flaş koronavirüs kararı! ABD acil durum ilan etti

Flaş koronavirüs kararı! ABD acil durum ilan etti

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Canlı yayında böyle duyurdu: Şok geçirdi

Canlı yayında böyle duyurdu: Şok geçirdi

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Canlı yayını terk etti: Biz buraya ayar yemeye gelmiyoruz

Canlı yayını terk etti: Biz buraya ayar yemeye gelmiyoruz

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
‘Rafet Efendi’ yakalandı! Banka hesabı hareketleri ortaya çıktı

‘Rafet Efendi’ yakalandı! Banka hesabı hareketleri ortaya çıktı

THY, Çin seferlerini durdurmadan önceki son yolcularını İstanbul'a taşıdı

THY, Çin seferlerini durdurmadan önceki son yolcularını İstanbul'a taşıdı

Adana'daki bin 636 yıllık Taşköprü'de yine aynı görüntü!

Bin 636 yıllık Taşköprü'de yine aynı görüntü!

20 yıldır orada ve kimse dokunmuyor... Camisiz minare mahallenin sembolü oldu

20 yıldır böyle duruyor! Kimse dokunmuyor çünkü...

Sular çekilince ortaya çıktı! Meriç Nehri'nde tarihi buluş

İlk kez ortaya çıktı! Tarihi olay

Anaokulunda 2 yaşındaki kıza darp iddiası! Öğretmen beraat etti

Anaokulunda 2 yaşındaki kıza darp iddiası! Öğretmen beraat etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.