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Doğa harikası Üçkaya Gölü sonbaharda bir başka güzel

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 11:11 | Son Güncelleme

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde bulunan Üçkaya Gölü, sonbaharda renk cümbüşüne dönüşen çevresi ile doğa tutkunlarını bekliyor - Üçkaya Köyü Muhtarı Kemal Otay: - "Gölümüz çok güzel, içinde balıklar var, suyu temiz, doğası hiçbir şekilde kirlenmemiş, yapısı bozulmamıştır"

HÜSEYİN YILDIZ - Iğdır'da bulunan doğa harikası Üçkaya Gölü, sonbaharda kartpostallık manzaralar sunuyor.

Tuzluca ilçesine bağlı Üçkaya köyünde bulunan göl, dağlık arazi yapısına sahip olan köyün içinde bulunuyor.

Bir yanında devasa bir vadi diğer yanında ise birbirinden farklı ağaç türlerini barındıran göl, yılın her mevsimi doğal yapısı ve faunasıyla görülmeye değer manzaralar oluşturuyor.

Özellikle sonbaharda renk cümbüşüne dönüşen çevresindeki bitki örtüsü ile dikkati çeken 28 bin metrekare alana sahip Üçkaya Gölü, yapılacak tanıtım çalışmalarının ardından ziyarete açılmayı bekliyor.

Gölün tanıtımı için harekete geçen köylüler, devlet desteği ve kendi imkanlarıyla çevrede çeşitli düzenlemeler yapıp gölü turizme kazandırarak gelir sağlamayı hedefliyor.

Üçkaya Köyü Muhtarı Kemal Otay, gölün turizme kazandırılmasıyla Üçkaya köyü başta olmak üzere civardaki köylerin çehresinin değişeceğini söyledi.

Gölün adeta saklı cennet olduğunu ve bugüne kadar tabiatının bozulmadığını belirten Otay, "Gölümüz çok güzel, içinde balıklar var, suyu temiz, doğası hiçbir şekilde kirlenmemiş, yapısı bozulmamıştır. Biz şimdi burayı turizm alanına dönüştürmeyi düşünüyoruz." dedi.

Otay, gölün turizme kazandırılmasının köydeki gençlere iş imkanı sunacağını ifade ederek, "Gölün etrafında gerekli çalışmaları yapıp bu alanı mesire alanına dönüştürmeyi düşünüyoruz, köylülerimiz de destek veriyor. Amacımız gölü iç turizme kazandırmak. Gölü, çevresinde temizlik yapıp etrafını yürüyüş alanlarıyla, kameriyeler ile kapalı alanlarıyla turizme kazandırmayı planlıyoruz. Göl şu an gelenlerin çok ilgisini çekiyor, adeta aşık oluyor. Buranın neden tanınmadığını ve neden daha fazla ilgi görülmediğini soruyorlar." diye konuştu.

- "Gölümüzü herkesin görmesini öneririm"

Köylülerden Yeter Kıtay da gölün turizme kazandırılmasının yöredeki gençler için gelir kaynağı oluşturacağını anlatarak, şunları söyledi:

"Çoğu gencimizin buradan ekmek yiyeceğine eminiz, turistik bir alan olarak değerlendirilebilir. Özellikle yaz aylarında kent merkezleri sıcak oluyor, bu köyler serin olduğundan insanlar buralara geliyor. Bu potansiyel göl civarına yönlendirilebilir. Kendi köyümüz ve yakın köylerimizdeki vatandaşlarımızın hepsi buradan yararlanacak. Buralar çok güzel, bu doğal güzelliği, köyümüzü ve gölümüzü herkesin görmesini öneririm."

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Anahtar Kelimeler:
doğal güzellik ığdır turizm Tuzluca Üçkaya Gölü

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