Doğa harikası üzerine asansör

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde doğa harikası üzerine yapılan asansör yerli ve yabancı turistlerin tepkisini çekerken bu durum sosyal medyada da büyük tepkileri beraberinde getirdi. Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde Yunak Mahallesinde bulunan bir otelin asansöre seyir terası koyması dikkatlerden kaçmadı.

Ürgüp ilçesinde otelin asansörü yapmasına ve burada seyir tepesinde gelen turistlerin bölgeyi izlemesi için Nevşehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü tarafından izin verildiği öğrenildi.

Ürgüp Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, şunları söyledi: