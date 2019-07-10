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Doğa harikası vadide işgale son verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 13:43 | Son Güncelleme

MERSİN’in Erdemli ilçesinde, tarihi ve doğası ile dünyaca ünlü Kayacı Vadisi'nde piknik işletmecilerine ait dere üzerine kurulan kameriyeler, jandarma eşliğinde kaldırıldı.

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)- MERSİN’in Erdemli ilçesinde, tarihi ve doğası ile dünyaca ünlü Kayacı Vadisi'nde piknik işletmecilerine ait dere üzerine kurulan kameriyeler, jandarma eşliğinde kaldırıldı. Devlet Su İşleri 67’nci Şube Müdürlüğü tarafından, 'Olası bir su taşkını, sel durumlarında can ve mal güvenliği açısından dere yatağında bulunan kameriyeler kaldırılması' kararının ardından, Erdemli ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki Kayacı Vadisi'ndeki Lemas Deresi üzerine kurulu kameriyeler kaldırıldı. Jandarma eşliğinde yapılan tahliye sırasında işletmeciler, işletme sahipleri arasında ayrıcalık yapılmaması gerektiğini söyledi. 30 yıldır aynı yerde çalıştığını belirten Ali Baş, "30 yıldır ben burada çalışıyorum. Dünyaca ünlü, doğası ve havası ile turistlerin cazibe merkezi haline gelen Kayacı Vadisinde kameriyeler kaldırıldığı zaman büyük kayıp yaşayacağız. Bu kameriyeler kaldırılacaksa herkesinki kaldırılsın. Ayrımcılık yapılmasın. Bizlerin kameriyeler kaldırılıyor ama bir başkasının tapusu var diye kaldırılmak istenmiyor. Böyle bir durum olamaz. Bizim ekmeğimizi kim verecek. Kayacı vadisi eski özelliğini kaybedecek" dedi. Bölgede yıllardır işletmecilik yapan Gazanfer Baş ise "Kayacı Vadisi'nde kameriyeler kaldırıldığı zaman iş potansiyeli düşecek ve özelliğini kaybedecek. Bizler de devletimizin verdiği karara saygılıyız, ama biz de ekmeğimizi buradan çıkartıyoruz" diye konuştu. Alanda tapulu arazilerinde bulunduğunu kaydeden Celal Baş ise "Kameriyelerin bulunduğu alan tapulu alanımızdır. Hiçbir tehlikesi yoktur. Kaldırılmaması gerekiyor" diyerek olaya tepki gösterdi. Yer yer jandarma ve işletme sahipleri arasında sözlü tartışma çıkmasının ardından, Erdemli İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Derin, işletme sahipleri ile konuşarak ortamı sakinleştirdi. Taşkınlık çıkmadan işletme sahipleri, kameriyeleri dere yatağından kaldırdı.

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