Doğa harikası yaylada Giresun'un yöresel lezzetleri tanıtıldı

Kentin kültüründe önemli yeri olan karalahana çorbası ile karalahana sarması, galdirik kavurması, bezelye kızartması, taflan diblesi, kiraz kavurması, pezik mıhlaması, pezik diblesi, mısır ekmeği, bezelye kavurması, ısırgan otu yağlaşı, kokulu üzüm ve armut tatlısı ile mantar kavurması gibi çeşitli yemekler katılımcılara ikram edildi.

Kentin doğa ve yemek kültürünün tanıtımı amacıyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü öncülüğünde, Giresun Belediyesi, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) ve Zifin Hotel'in destekleriyle organize edilen etkinlik, Dereli ilçesinin Yavuzkemal beldesine bağlı Kulakkaya Yaylası'nda gerçekleştirildi.

Vali Harun Sarıfakıoğulları, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğin Giresun'un gastronomide öne çıkması noktasında çok önemli geri dönüşler getireceğine inandığını söyledi.

Giresun'un özellikle vejeteryan mutfağının çok zengin olduğunu belirten Sarıfakıoğulları, "180 çeşit yemeğimiz var. Gelen misafirlerimiz hem bu yemeklerimizi tadacaklar hem de doğa ile iç içe olacaklar. Sağlıklı beslenme adına da bu yemeklerimizi misafirlerimizle paylaşacağız." dedi.

Sarıfakıoğulları, gastronomi konusunda birer otorite olan kişileri Giresun'da ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını dile getirerek, "Ümit ediyorum ki bunun geri dönüşünü alacağız." diye konuştu.

Anadolu Halk Mutfakları Derneği Başkanı Adnan Şahin de Giresun'un etkileyici bir şehir olduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Giresun çok sağlıklı bir mutfağa sahip, belki de 'yokluğun mutfağı' dediğimiz çerçeve buraya tam oturuyor ama bu enteresan bir gelişmeyi yanında getirmiş. Günümüzün en trend mutfak anlayışı olan sağlıklı mutfağı burada görmek mümkün."