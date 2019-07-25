Doğa harikası yaylaya ulaşımı kolaylaştıracak yol çalışması başladı

Bursa’nın en güzel yaylarından olan Büyükorhan ilçesi Görecik Yaylası yolunda yol genişletme ve asfalt çalışması başladı.

Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz ve Ak Parti İlçe Başkanı Kamil Turhan çalışma yapılan yola giderek incelemelerde bulundular.

Başkan Ahmet Korkmaz, Görecik yaylası yolunun hem turizm hemde bölgede bulunan mahalleler açısından önemli olduğuna dikkat çekerek ’’Büyükorhan Görecik Yaylamız Bursa’nın en güzel doğal güzelliklerinden birisi. Ama yolunda önemli sıkıntımız vardı. Aynı zamanda bu güzergahta mahallelerimiz var. Turizm açısında önemli olduğu kadar o mahallelerimizin de kullanması açısından da önemli. İnşallah bugün itibarı ile yol genişletme çalışmalarımız başladı. Hemen ardından ise sıcak asfalt atılacak. İlçe belediyemizin de destek olduğu bu çalışmalar için Bursa Büyükşehir Başkanımız Alinur Aktaş’a çok teşekkür ediyorum. Bunlar yeni dönem için başlangıçtır, hizmetlerimiz artarak devam edecek’’ dedi.

Görecek yaylası yolu altyapı çalışmaları sebebiyle bir süredir kötü durumdaydı



