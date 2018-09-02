HABER

Doğa harikasını çöplüğe çevirdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 14:35 | Son Güncelleme

MERSİN'in Çamlıyayla ilçesindeki Piynarlıbük Cocak Kanyonu'nda oluşan kirlilik ve çöp yığınları doğa severlerin tepkisini çekti.

MERSİN,(DHA) MERSİN'in Çamlıyayla ilçesindeki Piynarlıbük Cocak Kanyonu'nda oluşan kirlilik ve çöp yığınları doğa severlerin tepkisini çekti. Doğal güzelliği ile görenleri kendine hayran bırakan 12 kilometre uzunluğundaki Piynarlıbük Cocak Kanyonu boyunca yer yer birikmiş, doğada çözünmeyen atıklar ve çöpler doğa severlerin tepkisini topladı. Özellikle yaz aylarında serinlemek isteyen Çukurovalıların uğrak noktası haline gelen kanyonda, doğa gezisi düzenleyen Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü (PRODOSS) üyeleri çevre kirliliğine sessiz kalmayıp kanyondaki çöpleri topladı. PRODOSS Başkanı Mehmet Yakut, Bolkar dağları ve Yıldız dağı eteklerinden başlayıp Berdan çayına kadar uzanan kanyonda çevredeki çöpleri topladıklarını yalnız oluşan kirliliğe yine de tam anlamıyla yetişemediklerini belirtti. Yakut Parkur süresince ekip liderleri ile birlikte çevredeki çöpleri topladık. Ancak yine de yetişemedik. Hepimizin en büyük mirasımız olan doğaya sahip çıkması gerekiyor dedi. BÖLGE HALKI İSYAN ETTİ Bölge halkı da 12 kilometre uzunluğundaki kanyon boyunca sık aralıklarla görülen çöp ve atıklardan dolayı oluşan kirliliğe isyan etti. Prodoss kulübünün doğa etkinliğine katılarak çevredeki kirliliğe duyarsız kalmayan Melisa Yurtseven, bilinçsiz vatandaşlarca doğaya bırakılan atıkların moral bozucu olduğunu söyledi. Yurtseven Çöp toplanan alanlar olmasına rağmen herkes çöplerini yerlere atmış. Bu kadar güzel bir doğada her yerde çöpler, şişeler, sigara izmaritleri ve yiyecek-içecek paketlerin olması hiç hoş değil. İnsanların biraz daha duyarlı olması ve bu güzellikleri koruması gerekiyor diye konuştu.

PARTNERUkraynalı kadınla evlenince... İnternet sitesi kurup...Ukraynalı kadınla evlenince... İnternet sitesi kurup...
Kapıkule'de 15 kilometrelik TIR kuyruğuKapıkule'de 15 kilometrelik TIR kuyruğu
Ünlü estetik cerrahlar boğaza hayran kaldıÜnlü estetik cerrahlar boğaza hayran kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Halkbank Genel Müdürü'nden 'ucuz döviz' açıklaması! Rakam belli oldu

Halkbank Genel Müdürü'nden 'ucuz döviz' açıklaması! Rakam belli oldu

Son dakika! Gaziantep'te trafik kazası: 8 ölü, 18 yaralı

Son dakika! Gaziantep'te trafik kazası: 8 ölü, 18 yaralı

İlber Ortaylı uyardı: Açlık kapıda

İlber Ortaylı uyardı: Açlık kapıda

Fenerbahçe taraftarından Ersun Yanal çağrısı

Fenerbahçe taraftarından Ersun Yanal çağrısı

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da MEB Bakanı Ziya Selçuk hakkında flaş açıklama

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da MEB Bakanı Ziya Selçuk hakkında flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan'da dolar açıklaması: Yavaş yavaş son vermek gerekiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan'da dolar açıklaması: Yavaş yavaş son vermek gerekiyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Osmanlı’da düğün ve sünnet düğünlerinde yenen safranlı tatlı! (Hadi İpucu 2 Eylül)

Osmanlı’da düğün ve sünnet düğünlerinde yenen safranlı tatlı! (Hadi İpucu 2 Eylül)

Sayısal Loto sonuçları 1 Eylül: Ayın ilk çekilişinde büyük kazanan yok!

Sayısal Loto sonuçları 1 Eylül: Ayın ilk çekilişinde büyük kazanan yok!

Konya'da 2 yavru köpeğin ayaklarını kestiler

Konya'da 2 yavru köpeğin ayaklarını kestiler

Şarbon nedir, nasıl bir hastalıktır ve nasıl korunulur? Antraks yani Şarbon belirtileri nelerdir?

Şarbon nedir, nasıl bir hastalıktır ve nasıl korunulur? Antraks yani Şarbon belirtileri nelerdir?

Yassıada'nın son görüntüsü sosyal medyayı salladı! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Yassıada'nın son görüntüsü sosyal medyayı salladı! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Erdoğan'dan yeni adli yıl mesajı

Erdoğan'dan yeni adli yıl mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.