Doğa harikasını çöplüğe çevirdiler

MERSİN,(DHA) MERSİN'in Çamlıyayla ilçesindeki Piynarlıbük Cocak Kanyonu'nda oluşan kirlilik ve çöp yığınları doğa severlerin tepkisini çekti. Doğal güzelliği ile görenleri kendine hayran bırakan 12 kilometre uzunluğundaki Piynarlıbük Cocak Kanyonu boyunca yer yer birikmiş, doğada çözünmeyen atıklar ve çöpler doğa severlerin tepkisini topladı. Özellikle yaz aylarında serinlemek isteyen Çukurovalıların uğrak noktası haline gelen kanyonda, doğa gezisi düzenleyen Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü (PRODOSS) üyeleri çevre kirliliğine sessiz kalmayıp kanyondaki çöpleri topladı. PRODOSS Başkanı Mehmet Yakut, Bolkar dağları ve Yıldız dağı eteklerinden başlayıp Berdan çayına kadar uzanan kanyonda çevredeki çöpleri topladıklarını yalnız oluşan kirliliğe yine de tam anlamıyla yetişemediklerini belirtti. Yakut Parkur süresince ekip liderleri ile birlikte çevredeki çöpleri topladık. Ancak yine de yetişemedik. Hepimizin en büyük mirasımız olan doğaya sahip çıkması gerekiyor dedi. BÖLGE HALKI İSYAN ETTİ Bölge halkı da 12 kilometre uzunluğundaki kanyon boyunca sık aralıklarla görülen çöp ve atıklardan dolayı oluşan kirliliğe isyan etti. Prodoss kulübünün doğa etkinliğine katılarak çevredeki kirliliğe duyarsız kalmayan Melisa Yurtseven, bilinçsiz vatandaşlarca doğaya bırakılan atıkların moral bozucu olduğunu söyledi. Yurtseven Çöp toplanan alanlar olmasına rağmen herkes çöplerini yerlere atmış. Bu kadar güzel bir doğada her yerde çöpler, şişeler, sigara izmaritleri ve yiyecek-içecek paketlerin olması hiç hoş değil. İnsanların biraz daha duyarlı olması ve bu güzellikleri koruması gerekiyor diye konuştu.

