Doğa için doğada kitap okudular

Aytekin KALENDER/İKİZDERE (Rize), (DHA)- RİZE’nin İkizdere ilçesinde düzenlenen 'Doğa için oku' etkinliğinde öğrenciler, yeşil doğanın içerisinde kitap okudu.

İkizdere Fazliye Hüseyin Turanlı Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde ‘Doğa için oku’ etkinliği düzenlendi. Öğrenciler, etkinlik için hazırladığı afişleri ilçeye asarak herkesi davet etti. Kitap okumanın önemi ile kitabın sadece okulda ve evde değil her yerde okunabileceği göstermek isteyen öğrenciler, yeşil örtüyle kaplı doğada kitap okudu. Çimlerin üzerine oturan, duvarlara yaslanan öğrenciler haftanın belirli günlerinde kitap okuyor.

Öğretmen Didem Ayça Karagöz, yapılan etkinlikte kitabın her zaman her yerde okunabileceğini göstermek istediklerini belirterek, “Okul olarak böyle bir etkinlik yapmaya karar verdik. Öğrencilerimiz oldukça ilgi gösterdi. Olumlu tepkiler aldık. Bundan sonra kitap okumanın önemini her alanda söylemeye, anlatmaya devam edeceğiz.” dedi.

