HABER

Doğa için doğada kitap okudular

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 11:46 | Son Güncelleme

 RİZE’nin İkizdere ilçesinde düzenlenen 'Doğa için oku' etkinliğinde öğrenciler, yeşil doğanın içerisinde kitap okudu.   İkizdere Fazliye Hüseyin Turanlı Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde ‘Doğa için oku’ etkinliği düzenlendi.

Doğa için doğada kitap okudular

Aytekin KALENDER/İKİZDERE (Rize), (DHA)- RİZE’nin İkizdere ilçesinde düzenlenen 'Doğa için oku' etkinliğinde öğrenciler, yeşil doğanın içerisinde kitap okudu.
İkizdere Fazliye Hüseyin Turanlı Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde ‘Doğa için oku’ etkinliği düzenlendi. Öğrenciler, etkinlik için hazırladığı afişleri ilçeye asarak herkesi davet etti. Kitap okumanın önemi ile kitabın sadece okulda ve evde değil her yerde okunabileceği göstermek isteyen öğrenciler, yeşil örtüyle kaplı doğada kitap okudu. Çimlerin üzerine oturan, duvarlara yaslanan öğrenciler haftanın belirli günlerinde kitap okuyor.
Öğretmen Didem Ayça Karagöz, yapılan etkinlikte kitabın her zaman her yerde okunabileceğini göstermek istediklerini belirterek, “Okul olarak böyle bir etkinlik yapmaya karar verdik. Öğrencilerimiz oldukça ilgi gösterdi. Olumlu tepkiler aldık. Bundan sonra kitap okumanın önemini her alanda söylemeye, anlatmaya devam edeceğiz.” dedi.

FOTOĞRAFLI

Doğa için doğada kitap okudularDoğa için doğada kitap okudularDoğa için doğada kitap okudularDoğa için doğada kitap okudular

PARTNER"Biz böyle mutluyuz""Biz böyle mutluyuz"
İKÜ Kariyer Onursal Ödülleri üçüncü kez sahiplerini bulacakİKÜ Kariyer Onursal Ödülleri üçüncü kez sahiplerini bulacak
Çamurda halat çekip, futbol oynadılarÇamurda halat çekip, futbol oynadılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte sosyal medyadaki derbi yorumları

İşte sosyal medyadaki derbi yorumları

İçişleri Bakanı Soylu 'muhteşem' diyerek duyurdu

İçişleri Bakanı Soylu 'muhteşem' diyerek duyurdu

Binali Yıldırım basın toplantısı düzenleyecek

Binali Yıldırım basın toplantısı düzenleyecek

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Zalim İstanbul'daki bekaret sahnesi olay oldu! Çarşaftaki tartışma çıkardı

Zalim İstanbul'daki bekaret sahnesi olay oldu! Çarşaftaki tartışma çıkardı

Son dakika: Malatya'da deprem

Son dakika: Malatya'da deprem

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

FETÖ listesinde en üstte yer alan emniyet müdürü tutuklandı

FETÖ listesinde en üstte yer alan emniyet müdürü tutuklandı

İki kız kardeş evlerinde ölü bulundu: 3 gözaltı

İki kız kardeş evlerinde ölü bulundu: 3 gözaltı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Hayat tamircisi' bu kez felçli sincabı yürüttü

'Hayat tamircisi' bu kez felçli sincabı yürüttü

Şehitler diyarı çiçeklerle bezendi

Şehitler diyarı çiçeklerle bezendi

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, ikinci kez adliyeye sevk edildi

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, ikinci kez adliyeye sevk edildi

Kızları ağaç ev istedi, o minibüsten ev yaptı

Kızları ağaç ev istedi, Karadenizli baba bakın ne yaptı

Özel mülkiyet deyip yolu kapattılar! Pamukkale yolunda şaşırtan manzara

45 kişi yolu kapattı! Sebebini duyan şaşıp kaldı

İçişleri Bakanı Soylu 'muhteşem' diyerek duyurdu

İçişleri Bakanı Soylu 'muhteşem' diyerek duyurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.