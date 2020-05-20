Doğa kendini yeniliyor! Karantina süreci havayı temizledi

Koronavirüs sebebiyle insanlar 2 ayı aşkın süredir evlerine çekildi. Salgın sürecinde dünya genelinde petrol, doğal gaz ve elektrik tüketiminde düşüş yaşandı. Bu olaylardan doğrudan etkilenen doğanın kendini yenilediğini gözlendi. Son günlerde İstanbul Boğazı’nda sık sık görülen yunuslar bu duruma örnek gösteriliyor. Konuyla ilgili bir araştırma yapan Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği (ESÇEVDER) Başkanı Sadık Yurtman ve Eskişehir Olta Balıkçıları ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği (ESBALDER) Başkanı Osman Demirtaş, açıklamada bulundu. 'HAVA KİRLİLİĞİ YÜZDE 20 CİVARINDA AZALDI' Alışverişin yüzde 75, toplu taşımanın yüzde 71 azaldığını aktaran ESÇEVDER Başkanı Sadık Yurtman, hava kirliliğinin de yüzde 20 civarında azaldığını söyledi.

'DOĞAMIZ RAHAT BİR NEFES ALDI'

Yurtman, "Türkiye’de korona virüs salgını nedeniyle restoran, kafe, lokanta, kuaför ve bunun gibi işletmeler ile sanayi üretiminin bir kısmı kapatılmış ve burada çalışanlar ile vatandaşlarımız evde kalmaya başlamışlardır. Türkiye’de alışveriş sektörü yüzde 75, toplu taşıma alanı yüzde 71 azalmıştır. Hava, deniz, kara ulaşımı ve sanayi üretiminin azalması ile petrol, doğal gaz, elektrik tüketimini ve karbon salınım miktarını azaltarak hava kirliliğini yüzde 20 civarında aşağıya çekmiştir." dedi ve ekledi:

"Deniz ulaşımının azalmasıyla İstanbul boğazının daha mavi ve temiz kalması sonucunda yunusların danslarına şahit olduk. Bütün bunlara sokağa çıkma kısıtlamaları da eklenince doğamız rahat bir nefes alabilmiştir. Salgın en fazla petrolü vurdu tüketim azaldı. Doğal gaz ve elektrik tüketiminde de azalmalar yaşandı."

'İNSANIN AYAK SESİ KESİLİNCE DOĞA KONUŞUYOR' ESBALDER Başkanı Osman Demirtaş ise doğanın kendini yenilemesinin hayvanlarda ve bitkilerde açıkça görüldüğünü belirtti. Demirtaş, sözlerine şöyle devam etti: