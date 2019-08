Doğa Koleji 556 özgün yayınıyla yeni döneme hazır

Tüm eğitim kademelerindeki yayınlarını her eğitim-öğretim yılı sonunda güncelleyen Doğa Koleji, müfredat değişikliklerini ve akademik kadronun görüşlerini göz önünde bulundurarak, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için hazırlanan 556 adet özgün yayının güncellemelerini yaptı.

Kolejin kampüslerinde kullanılan eğitim materyalleri, içerikten baskıya kadar tüm süreç kontrol altında tutularak hazırlandı. Her eğitim-öğretim yılı sonunda müfredata uygun şekilde güncellenerek yenilenen Doğa Yayınları’nın teslimat süreci hızla devam ediyor. Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, yayınların her birinin; oldukça titiz ve yoğun bir çalışmanın ürünü olduğunu kaydederek, “Yazım haritamızı; her eğitim-öğretim yılında olduğu gibi, Milli Eğitim Bakanlığı müfredatındaki kazanımları dikkate alıp Doğa modelli eğitim anlayışımıza entegre ederek belirledik” dedi.

Hazırlıktan baskıya kadar tüm süreç kontrol altında

Kitapların etkinlik sayfaları ve soru bölümleri hazırlanıp bölüm başkanları tarafından kontrol edildi. Yazım planına göre sıraya konularak tasarımı yapıldı. Baskı onayı alınan ürünler öğrenci sayısı kadar basıldı. Baskı süreci tamamlandıktan sonra matbaa tarafından kolejin deposuna teslim edilen ürünler her bir öğrenci için ayrı ayrı paketlendi. Set haline getirilen kitapların, tüm kademeler için kargo süreci devam ederken; 8. ve 12. sınıfların eğitim materyalleri teslim edildi.