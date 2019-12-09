Doğa Koleji: Alıcı kurumla görüşmeler devam ediyor

Türkiye'de devlet okullarından sonra en büyük okul ağına sahip olan Doğa Koleji, alıcı kurumla yapılan görüşmelerin devam ettiğini açıkladı. Kolejden yapılan açıklamada, devir işlemlerinin gerçekleşmesinin ardından çalışanların geciken ödemelerinin yapılacağı belirtildi. Hafta içinde Doğa Koleji bünyesindeki okullarda bir süredir maaşlarını alamayan öğretmenler derslere girmemiş, temizlikçiler iş yavaşlatma eylemi yapmış, İstanbul-Ataşehir'de eylem yapan veliler ise Genel Müdür Yardımcısı Erkut Bozkurt'la görüşmüşlerdi. Doğa Koleji'nden Pazar akşamı yapılan yazılı açıklamada ise son günlerde yaşanan olaylardan derin üzüntü duyulduğu belirtildi. Açıklamada öğrencilerin, velilerin ve çalışanların gösterdiği destek, anlayış ve dayanışmaya teşekkür edildi. "Alıcı kurumla görüşmeler halen devam etmektedir. Takdir edersiniz ki yapımızın büyüklüğü, devir görüşmelerine ilişkin süreci uzatmıştır" denilen açıklamada şu ifadeler de yer aldı: "Devrin gerçekleşmesiyle birlikte, öncelikle çalışanlarımızın geciken ödemeleri yapılacaktır.

"Okullarımızdaki eğitim ve öğretim faaliyetleri kesintisiz olarak devam etmektedir. Bu vesileyle öğrencilerimizi sevgiyle kucaklıyor, saygılarımızı sunuyoruz." https://twitter.com/bbcturkce/status/1202515470588485632 MEB, inceleme ve soruşturma başlatmıştı Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) da konuyla ilgili olarak Cumartesi günü bir açıklama yapmış, Doğa Koleji'nde yaşananlar ile ilgili gerekli inceleme ve soruşturmanın başlatıldığını duyurmuştu. Açıklamada, "Bakanlığımız tarafından kapatılması halinde öğrencilerin eğitim öğretim süreçlerinin aksamadan devamı için İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından gerekli tedbirler alınmakta, velilerin de talepleri doğrultusunda öğrenciler resmi veya özel okullara nakledilerek olası mağduriyetleri önlenmektedir" denilmişti. Ayrıca görev yapan personelin karşılanmayan özlük haklarını dava yoluyla ilgili okulun kurucusundan talep etme hakları olduğu belirtilmişti. MEB'in yaptığı açıklamaya göre, Doğa Koleji adında 51 ilde toplam 411 özel okul var. 15 ilde sorun yaşanan kurucu işletmeye ait okul sayısı ise 214. 41 ildeki 197 okul ise imtiyaz hakkı kullanımı (franchising) yöntemiyle eğitim öğretim faaliyetlerini düzenli şekilde sürdürüyor.