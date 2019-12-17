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Doğa Koleji krizinde son durum! Veliler de katıldı

EĞİTİM HABERLERİ  | 17.12.2019 09:22 | Son Güncelleme

Türkiye'nin dört bir yanında Doğa Koleji protestoları devam ediyor. Bursa'da veliler, okuldaki belirsizlik sebebiyle büyük kaygı yaşıyor. Öğretmenlerin maaş alamadığı halde çocuklarının dersine girdiğini belirten veliler, bu durumun uzun sürmeyeceğini söylediler.

Türkiye’nin dört bir yanında hizmet veren Doğa Kolejleri’nde sular durulmuyor. Bazı illerde görev yapan öğretmenler maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle derslere girmeme kararı alırken, Bursa Hamitler’deki öğretmenler ise eğitime devam ediyor.

YÖNETİMİ PROTESTO ETTİLER

Aylardır maaş alamadıkları halde çocuklarının eğitimden geri bırakmayan öğretmenlere destek olmak için okulun önünde toplanan veliler, yönetimi protesto etti. Öğretmenlerin daha ne kadar maaş almadan özveri göstererek eğitime devam edebileceklerini dile getiren veliler, 124 kampüs 82 bin öğrenci ve 13 bin 500 personeli ile Dünya’nın ikinci, Türkiye’nin en büyük okul zinciri olan Doğa Koleji’nin büyük bir aile olduğunu söyledi.

"ÇOCUKLARIMIZ İÇİN BURADAYIZ"

Son 2 yıldır süren, 6 aydır belirginleşen Doğa Okulları çıkmazının velileri, öğrencileri, öğretmenleri ve personeli birbirine kenetlediğini belirten Canan Engin, “Bizler okulumuzu, öğretmenlerimizi seviyoruz. Başka bir okula nakil yapmak değil, bu okulda eğitim verilmesini istiyoruz. Aylardır maaş almayan fedakarca çalışan, kendi dertlerini kenara bırakıp bizleri sakinleştiren okul idarecilerinden öğretmenlere, personelinden diğer çalışanlarına kadar herkese minnettarız. Çocuklarımız için buradayız. Ancak bıçak kemiğe dayandı. Okulumuz bizler için çok önemli. Hiçbir yere gitmiyoruz. Okulumuzun sorunsuz bir şekilde devam edeceğine dair açıklama yapılmadan da okullarımızı terk etmeyeceğiz” dedi.

VELİLER: ÖĞRETMENLER NEREYE KADAR DAYANACAK

Öğretmenlerin maaşlarının biran önce verilmesini isteyen velilerden Özlem Tunçkel, “Öğretmenlerimiz maaşlarını alamadığı halde, dersleri hiç aksatmadılar. Çocuklarımızdan ve bizlerden güler yüzlerini hiç eksik etmediler. Ama nereye kadar dayanacaklar. Benim 2 çocuğum burada okuyor. Girecekleri sınavlarda psikolojileri ne olacak bilmiyorum. Hiçbir açıklama gelmiyor. Çok üzülüyoruz” diye konuştu.

Her gün açıklama yapılacak diyerek kandırıldıklarını belirten Sibel Alim ise, “Rezilliğin son perdesini görüyoruz. Bizimle dalga geçiyorlar. O gün, bugün dilerek bizi avutuyorlar. Öğretmenlerin maaşlarının verilmemesi başlı başına bir sorun. Paramızla rezil olduk. Artık açıklamayı bekliyoruz. Ama biran önce çözüm bulunmalı” diye tepkisini gösterdi.

Kaynak: İHA

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doğa koleji Veliler öğretmenler

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
eğitimi paralı hale getirip ticarileştirirseniz olacağı budur.eğitim herkes için eşit ve parasız olmalıdır.zenginin parası var ayrıcalık istiyor.olmaz böyle bir düzen.
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