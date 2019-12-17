Doğa Koleji krizinde son durum! Veliler de katıldı

Türkiye’nin dört bir yanında hizmet veren Doğa Kolejleri’nde sular durulmuyor. Bazı illerde görev yapan öğretmenler maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle derslere girmeme kararı alırken, Bursa Hamitler’deki öğretmenler ise eğitime devam ediyor.

YÖNETİMİ PROTESTO ETTİLER



Aylardır maaş alamadıkları halde çocuklarının eğitimden geri bırakmayan öğretmenlere destek olmak için okulun önünde toplanan veliler, yönetimi protesto etti. Öğretmenlerin daha ne kadar maaş almadan özveri göstererek eğitime devam edebileceklerini dile getiren veliler, 124 kampüs 82 bin öğrenci ve 13 bin 500 personeli ile Dünya’nın ikinci, Türkiye’nin en büyük okul zinciri olan Doğa Koleji’nin büyük bir aile olduğunu söyledi.

"ÇOCUKLARIMIZ İÇİN BURADAYIZ"



Son 2 yıldır süren, 6 aydır belirginleşen Doğa Okulları çıkmazının velileri, öğrencileri, öğretmenleri ve personeli birbirine kenetlediğini belirten Canan Engin, “Bizler okulumuzu, öğretmenlerimizi seviyoruz. Başka bir okula nakil yapmak değil, bu okulda eğitim verilmesini istiyoruz. Aylardır maaş almayan fedakarca çalışan, kendi dertlerini kenara bırakıp bizleri sakinleştiren okul idarecilerinden öğretmenlere, personelinden diğer çalışanlarına kadar herkese minnettarız. Çocuklarımız için buradayız. Ancak bıçak kemiğe dayandı. Okulumuz bizler için çok önemli. Hiçbir yere gitmiyoruz. Okulumuzun sorunsuz bir şekilde devam edeceğine dair açıklama yapılmadan da okullarımızı terk etmeyeceğiz” dedi.