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Doğa Koleji'nde ne oldu? Öğretmenler neden iş bıraktı? (Doğa Koleji satılıyor mu?)

EĞİTİM HABERLERİ  | 04.12.2019 12:55 | Son Güncelleme

Yaklaşık üç aydır maaşlarını alamayan Doğa Koleji öğretmenleri sosyal medyadan seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Sosyal zaman zaman gündeme gelen Doğa Koleji'nde neler oluyor. Doğa Koleji'nde öğretmenler neden mağdur oldu?

Doğa Koleji'nde ne oldu? Öğretmenler neden iş bıraktı? (Doğa Koleji satılıyor mu?)

124 kampüs, 82 bin öğrenci ve 13.500 personeliyle Doğa Koleji, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan sonraki en çok okula sahip kurumların başında geliyor.

DOĞA KOLEJİ'NDE NELER OLUYOR?

Doğa Koleji yaklaşık 3 aydır öğretmenlerin maaşını yatırmayınca öğretmenler isyan etti. Seslerini sosyal medyadan duyurmaya çalışıyorlar.

DOĞA KOLEJİ İFLAS MI ETTİ, SATILDI MI?

Akıllarda ise "Doğa Koleji iflas mı etti, satıldı mı?" soruları kaldı. Konuyla ilgili henüz resmi açıklamada gelmedi.

SORU ÖNERGESİ VERİLDİ

Kolej için daha önce TBMM'de soru önergesi verilmiş, MEB soru önergesine verdiği cevapta "Maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle Bakanlığa yapılan bir başvurunun olmadığı, bu yönde bir başvuru olması halinde müfettiş görevlendirilerek olayı tahkik edileceğini" açıklamıştı.

ÖĞRETMENLER DERSE GİRMEYECEKLER

Sosyal medyada örgütlenen öğretmenler, maaşlarını alamadıklarını, bu nedenle de 4 Aralık tarihinde derslere girmeyeceklerini açıkladılar. Öğretmenler, bugün Ankara Çiğdem’de bulunan Doğa Koleji önünde eylem yapacaklarını duyurdu.

Okulun satıldığı iddialarının duyulmasının ardından maaş alamayan öğretmenlere “bekleyin” denilince satıştan sonra ödeme yapılacağı ileri sürüldü.

Doğa Koleji sahiplerinin girdikleri inşaat sektöründe mali kriz yaşadıkları bu nedenle de kolejlerin Süzer grubuna satılacağı iddia ediliyor.

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