Doğa Koleji'nde son durum! Doğa Koleji'ni kim satın alacak? (Doğa Koleji'nin yeni sahibi)

Günlerdir çözülemeyen Doğa Koleji'ndeki sorununbugün çözülmesi bekleniyor. Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Saçaklıoğlu tarafından dün yapılan açıklamaya göre okulun satış görüşmeleri tamamlandı.

Saçaklıoğlu, “Doğa Koleji’nin devri ile ilgili yürütülen görüşmeler bugün itibarıyla son aşamaya geldi. Detaylı bilgilendirme, 14 Aralık 2019 Cumartesi günü yapılacaktır. Yeni sürecin Doğa ailesine hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

DOĞA KOLEJİ'NİN YENİ SAHİBİ KİM OLACAK?

Saçaklıoğlu'nun açıklamalarından sonra vatandaşlar 'Doğa Koleji'ni kim satın alcak?' sorusunun yanıtını merak ederken, Doğa Koleji'nin yeni sahibi bugün açıklanması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Doğa Koleji'nde maaşlarını alamayan öğretmenler ders boykotu yapmış, yönetimden açıklama talep eden veliler ise geçen hafta İstanbul Ataşehir’deki genel müdürlük binasında toplanmıştı. Yönetimden yanıt alamayan veliler girişteki turnikeleri aşarak genel müdürlük binasına girmişti.

