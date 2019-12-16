Doğa Koleji'nde son durum! 'Doğa Koleji'nin yeni sahibi kim olacak?' diye merak ediliyordu... Yeni gelişme

Günlerdir çözülemeyen Doğa Koleji'ndeki sorunun bugün çözülmesi bekleniyor. Kolejin devriyle ilgili yetkililer; dün yaptığı duyuruda 14 Aralık Cumartesi beklenen, ancak yapılmayan açıklamanın 16 Aralık Pazartesi bugüne ertelendiğini belirtmişti. Söz konusu açıklamanın ardından herkes 'Doğa Koleji'ni kim satın alacak?' sorusuna yanıt ararken, bugün yeni bir gelişme yaşandı.

ÖĞRETMENLER İŞ BIRAKTI

Kurumun Ataşehir’deki yönetim binasına gelen öğretmenler, "Doğa Koleji Öğretmenleri Hakkını Alacak" yazılı afiş ve "İş Kanunun 34. maddesine dayanarak iş bırakıyoruz" yazılı dövizler taşıdı.

Burada açıklamalarda bulunan öğretmenler, ekonomik olarak büyük sorunlar yaşadıklarını, aylardır ücretlerinin ödenmemesine yönelik yönetimden doyurucu bir açıklama alamadıklarını ve bu şartlarda eğitim veremeyeceklerini söyleyerek iş bıraktı.

Velilerin de destek verdiği açıklamanın ardından grup adına bir öğretmen, iş bırakma bildirimlerini yönetime sundu. Bildirim yazısında, isim ve imzası bulunan işçilerin, fazlaya ilişkin tüm haklarının saklı kalmak kaydıyla, ücretleri ödeninceye kadar bugünden itibaren İş Kanunu’nun 34. maddesi gereğince haklarını kullanacağı ve tüm mağduriyetler için ayrıca yasal yollara başvuracağı bildirildi.

(AA)

