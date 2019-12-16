HABER

Doğa Koleji'nde son durum! 'Doğa Koleji'nin yeni sahibi kim olacak?' diye merak ediliyordu... Yeni gelişme

EĞİTİM HABERLERİ  | 16.12.2019 15:03 | Son Güncelleme

Öğretmenlerin maaş ödemelerinde sorunlar olduğu için eğitimin aksadığı Doğa Koleji'nde yeni gelişmeler yaşanıyor. Dün yapılan duyurunun ardından herkes, 'Doğa Koleji'ni kim satın alacak?' sorusuna yanıt ararken, Doğa Koleji'nin yeni sahibinin bugün açıklanması bekleniyor. Öğretmen ve veliler gelecek açıklamaya kilitlenirken Doğa Kolejinde çalışan bazı öğretmenler de bugün maaşlarının ödenmemesini gerekçe göstererek iş bıraktı.

Doğa Koleji'nde son durum! 'Doğa Koleji'nin yeni sahibi kim olacak?' diye merak ediliyordu... Yeni gelişme

Günlerdir çözülemeyen Doğa Koleji'ndeki sorunun bugün çözülmesi bekleniyor. Kolejin devriyle ilgili yetkililer; dün yaptığı duyuruda 14 Aralık Cumartesi beklenen, ancak yapılmayan açıklamanın 16 Aralık Pazartesi bugüne ertelendiğini belirtmişti. Söz konusu açıklamanın ardından herkes 'Doğa Koleji'ni kim satın alacak?' sorusuna yanıt ararken, bugün yeni bir gelişme yaşandı.

ÖĞRETMENLER İŞ BIRAKTI

Kurumun Ataşehir’deki yönetim binasına gelen öğretmenler, "Doğa Koleji Öğretmenleri Hakkını Alacak" yazılı afiş ve "İş Kanunun 34. maddesine dayanarak iş bırakıyoruz" yazılı dövizler taşıdı.

Burada açıklamalarda bulunan öğretmenler, ekonomik olarak büyük sorunlar yaşadıklarını, aylardır ücretlerinin ödenmemesine yönelik yönetimden doyurucu bir açıklama alamadıklarını ve bu şartlarda eğitim veremeyeceklerini söyleyerek iş bıraktı.

Velilerin de destek verdiği açıklamanın ardından grup adına bir öğretmen, iş bırakma bildirimlerini yönetime sundu. Bildirim yazısında, isim ve imzası bulunan işçilerin, fazlaya ilişkin tüm haklarının saklı kalmak kaydıyla, ücretleri ödeninceye kadar bugünden itibaren İş Kanunu’nun 34. maddesi gereğince haklarını kullanacağı ve tüm mağduriyetler için ayrıca yasal yollara başvuracağı bildirildi.

(AA)

PARTNERO şimdi çok ünlü! Kim olduğunu tanıdınız mı?O şimdi çok ünlü! Kim olduğunu tanıdınız mı?
Matematiği şişlerle örgü örerek öğreniyorlarMatematiği şişlerle örgü örerek öğreniyorlar
EÜ “Dünyanın en iyi üniversiteleri” arasında yer aldıEÜ “Dünyanın en iyi üniversiteleri” arasında yer aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
doğa koleji doğa koleji son durum öğretmen doğa koleji yeni sahibi

En Çok Okunan Haberler

Paylaşımı olay oldu! 'Instagram alev aldı!'

Paylaşımı olay oldu! 'Instagram alev aldı!'

İzmir'den sonra şimdi İstanbul'da ortaya çıktılar

İzmir'den sonra şimdi İstanbul'da ortaya çıktılar

Olay poz! 'Altına bir şey giymemiş mi?'

Olay poz! 'Altına bir şey giymemiş mi?'

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Sınır dışı edildi!

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Sınır dışı edildi!

CHP'li Gök Meclis'te rekor kırdı, AK Partililer alkışladı!

CHP'li Gök Meclis'te rekor kırdı, AK Partililer alkışladı!

Burhan Kuzu'dan 'Gelecek Partisi' tepkisi

Burhan Kuzu'dan 'Gelecek Partisi' tepkisi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ek kadro müjdesi... Erdoğan onayladı!

Ek kadro müjdesi... Erdoğan onayladı!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

KYK kredi ve burs sonuçları açıklandı

KYK kredi ve burs sonuçları açıklandı

Bu sorular tuzağa düşürüyor!

Bu sorular tuzağa düşürüyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dünyanın en iyi 2 bin 500 üniversitesi sıralamasına Türkiye'den 82 üniversite girdi

Türkiye dünya sıralamasında 6'ıncı!

Doğa Koleji'nde son durum! Doğa Koleji'nin yeni sahibi kim olacak? Doğa Koleji'nden son dakika açıklaması

Gözler pazartesi gününe çevrildi!

Doğa Koleji'nde son durum! Doğa Koleji'ni kim satın alacak? (Doğa Koleji'nin yeni sahibi)

Düğüm çözülüyor! Doğa Koleji'nin yeni sahibi kim olacak?

YDS sonuçları açıklandı (ÖSYM sonuç sorgulama ekranı)

Az önce duyuruldu! Sonuçlar açıklandı

Minik öğrenciden Cumhurbaşkanı'na mektup: Servis beklerken üşüyorum

Minik öğrenciden Cumhurbaşkanı'na mektup

KAHEV’le fark yaratan projeler: Kaynaştırma Eğitimi Alan Çocuğa Yaklaşım

KAHEV’le fark yaratan projeler: Kaynaştırma Eğitimi Alan Çocuğa Yaklaşım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.