Doğa Koleji'nde son durum! Doğa Koleji'nin yeni sahibi kim olacak? Doğa Koleji'nden son dakika açıklaması

Doğa Koleji'nde düğümün bugün çözülmesi bekleniyordu ancak şirketten yapılan son dakika açıklamasında açıklamanın Pazartesi yapılacağı duyuruldu.

80 bin öğrencinin velisi bugün Doğa Koleji’nin yeni sahibinin açıklanmasını bekledi. Sosyal medyada kolejin ismi ve tepkiler trend oldu. Açıklama gece velilere gönderilen SMS ile ertelendi. Cuma günü, bugün açıklama yapacağını duyuran Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Saçaklıoğlu, açıklamanın pazartesine kaldığını ifade etti.

DOĞA KOLEJİ'NDEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Saçaklıoğlu, "14 Aralık 2019 günü ilan edeceğimizi duyurdugumuz devir anlaşmasina ilişkin açıklamamız, sizlerle nihai sonucu paylaşmak istediğimiz için gecikmiştir. Ancak karşılıklı yapılan değerlendirmeler sonucunda, bu açıklama 16 Aralık 2019 Pazartesi gününe bırakılmıştır. Bu saate kadar sizleri beklettiğimiz için özür diliyor, sürece ilişkin gösterdiğiniz anlayış ve desteğe, kurumumuz adına teşekkür ediyoruz."ifadelerini kullandı.

CUMARTESİ AÇIKLANACAK DENİLMİŞTİ

Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Saçaklıoğlu'nun cuma günü yaptığı açıklamaya göre okulun satış görüşmeleri tamamlandı. Saçaklıoğlu, "Doğa Koleji'nin devri ile ilgili yürütülen görüşmeler bugün itibarıyla son aşamaya geldi. Detaylı bilgilendirme, 14 Aralık 2019 Cumartesi günü yapılacaktır. Yeni sürecin Doğa ailesine hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

NE OLMUŞTU?

Doğa Koleji'nde maaşlarını alamayan öğretmenler ders boykotu yapmış, yönetimden açıklama talep eden veliler ise geçen hafta İstanbul Ataşehir'deki genel müdürlük binasında toplanmıştı. Yönetimden yanıt alamayan veliler girişteki turnikeleri aşarak genel müdürlük binasına girmişti.

