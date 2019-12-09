Doğa Koleji öğrenci velileri İl Milli Eğitim Müdürlüğüne dilekçe verdi

İSTANBUL (AA) - Çocukları Doğa Koleji Okullarında eğitim gören bir grup veli, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğüne şikayet dilekçesi verdi.

Mehmet Akif Ersoy Parkı'nda toplanan veliler, "Çocukların hakkını yedirmeyiz", "Öğretmenlerimizin maaşını verin", "Nakil istemiyoruz, okulumuzu istiyoruz", "Mutlu öğretmen, mutlu öğrenci" ifadelerinin yazılı olduğu dövizler taşıdı.

Veliler, daha sonra basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, "Amacımız sadece Doğa Koleji öğretmenlerine ses olmak değil, kendini bu işe adamış, hakkı verilmeyen tüm öğretmenlerimizin çığlığını bir nebze ilgili kurumlara duyurmaktır. Çocuklarımızın eğitim hakkı 'oldu bitti'ye getirilerek elimizden alınmak istenmektedir." ifadelerine yer verilerek, şunlar kaydedildi:

"Öğretmenlerimizin maaşları aylardır yatırılmıyor ve eğitimin sürüp sürmeyeceği muğlak. Bazı kampüslerimizde doğal gaz kesik, temizlik hizmetleri aksamış durumda. Bu durumun sorumlusu üzerine titrediğimiz çocuklarımız değildir. Bu durumun sorumlusu kendi giderlerimizden artırarak çocuklarımızı Doğa Okullarına gönderen biz veliler değiliz. Bu durumun sorumlusu, bütün fedakarlıklarıyla aylardır ücret almadan çalışan ve tükenme noktasına gelmiş sevgili öğretmenlerimiz de değildir."