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Doğa Koleji öğrenci velileri İl Milli Eğitim Müdürlüğüne dilekçe verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 16:15 | Son Güncelleme

Doğa Koleji öğrenci velileri İl Milli Eğitim Müdürlüğüne dilekçe verdi

İSTANBUL (AA) - Çocukları Doğa Koleji Okullarında eğitim gören bir grup veli, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğüne şikayet dilekçesi verdi.

Mehmet Akif Ersoy Parkı'nda toplanan veliler, "Çocukların hakkını yedirmeyiz", "Öğretmenlerimizin maaşını verin", "Nakil istemiyoruz, okulumuzu istiyoruz", "Mutlu öğretmen, mutlu öğrenci" ifadelerinin yazılı olduğu dövizler taşıdı.

Veliler, daha sonra basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, "Amacımız sadece Doğa Koleji öğretmenlerine ses olmak değil, kendini bu işe adamış, hakkı verilmeyen tüm öğretmenlerimizin çığlığını bir nebze ilgili kurumlara duyurmaktır. Çocuklarımızın eğitim hakkı 'oldu bitti'ye getirilerek elimizden alınmak istenmektedir." ifadelerine yer verilerek, şunlar kaydedildi:

"Öğretmenlerimizin maaşları aylardır yatırılmıyor ve eğitimin sürüp sürmeyeceği muğlak. Bazı kampüslerimizde doğal gaz kesik, temizlik hizmetleri aksamış durumda. Bu durumun sorumlusu üzerine titrediğimiz çocuklarımız değildir. Bu durumun sorumlusu kendi giderlerimizden artırarak çocuklarımızı Doğa Okullarına gönderen biz veliler değiliz. Bu durumun sorumlusu, bütün fedakarlıklarıyla aylardır ücret almadan çalışan ve tükenme noktasına gelmiş sevgili öğretmenlerimiz de değildir."

Açıklamada, velilerin taleplerine de değinilerek, bunlar "Eğitime devam etmekte olan kampüslerin fiziksel anlamda kullanılabilir olarak tutulmasının sağlanması, okullarımızın ve kampüslerimizin var olan şart ve koşullarda eğitime halihazırdaki mevcut öğretmen ve öğrencilerle devam etmesi, başka özel ve devlet okullarına naklinin yapılmaması, öğretmenlerimizin ve tüm çalışanların ücretlerinin günü gününe ödenmesi, geriye dönük maaşlarının ödenmesi." şeklinde sıralandı.

"Anne-babalar, çocuklarına verilecek eğitimi seçmede öncelikli hak sahibidir." ifadelerine yer verilen açıklamada, konunun çözüme kavuşturulması için ilgili kurumlardan destek beklendiği aktarıldı.

Basın açıklamasının ardından bir grup veli, hazırlanan dilekçelerini İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerine teslim etti.

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doğa koleji protesto Veli

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