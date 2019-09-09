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Doğa Koleji öğrencileri, yeni eğitim-öğretim yılına “merhaba” dedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 14:19 | Son Güncelleme

Yaz tatili bitti, milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için sınıflarda ders zili çaldı.Doğa Koleji Kampüsleri’nde okulun ilk günü coşkulu geçti.

Doğa Koleji öğrencileri, yeni eğitim-öğretim yılına “merhaba” dedi

Yaz tatili bitti, milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için sınıflarda ders zili çaldı.
Doğa Koleji Kampüsleri’nde okulun ilk günü coşkulu geçti. Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, “Yeni eğitim-öğretim yılına binlerce öğrenci ve öğretmenimizle ‘merhaba’ dedik. Nitelikli eğitim anlayışımızla; veli, öğrenci ve okul iş birliği ile yeni döneme tam kadro hazırız. 2019-2020 eğitim-öğretim yılında, yeni öğrencilerimizle buluşmanın heyecanıyla, topluma faydalı bireyler yetiştirmeyi sürdüreceğiz” dedi.
Nitelikli eğitim anlayışının her geçen gün daha fazla değer kazandığı günümüzde; anne-babalar için en paha biçilmez duygulardan biri de, çocuğunun iyi eğitim aldığını görmek oluyor. Okulların açılmasıyla birlikte 18 milyon öğrenci ve bir milyonu aşkın öğretmen dersbaşı yaparken, Doğa Koleji öğrencileri de Türkiye genelindeki kampüsleri doldurdu. Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve okul yöneticilerinin konuşmalarıyla açılan okullarda, öğrencilerin ilk gün heyecanı görülmeye değerdi.
Dünyanın ikinci, Türkiye ve Avrupa’nın en büyük özel okullar zinciri olan kurum, proje modelli eğitim anlayışını benimseyerek öğrencilerin bilimsel düşünme becerilerine sahip, bilgiyi doğru kullanmanın yanı sıra yeni bilgiler üreterek yaşadığı topluma faydalı bireyler olarak çok yönlü yetişmesini sağlıyor.

“Veli, öğrenci ve okul iş birliği önemli”
Öğrencilerin çok yönlü gelişimine önem verdiklerini belirten Lüle, “Akademik altyapı ve başarıların geliştirilmesinin yanında; kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle ruhsal ve fiziksel gelişimin de desteklenmesi önem taşıyor. İyi bir eğitim kurumu, eğitim programlarını oluştururken dijital çağdan ve teknolojiden yararlanmalı, erken yaşta yabancı dil eğitimine önem vermeli ve kariyer planlarını iyi şekillendirmelidir” şeklinde konuştu. Lüle, sözlerini “Veli, öğrenci ve okul iş birliği ile öğrencilerimiz için başarılı bir yıl olmasını temenni ediyorum” diyerek noktaladı.

6 yeni kampüs
Klasik eğitim anlayışı normlarını yıkarak yeniden inşa eden Kurumun, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında İzmir Torbalı, Ankara Bağlıca, Konya Beyşehir, Çanakkale Biga, Giresun ve Adıyaman’da açtığı 6 yeni kampüsü eğitim faaliyetlerine başladı.

Doğa Koleji öğrencileri, yeni eğitim-öğretim yılına “merhaba” dedi

Doğa Koleji öğrencileri, yeni eğitim-öğretim yılına “merhaba” dedi

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