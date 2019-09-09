Doğa Koleji öğrencileri, yeni eğitim-öğretim yılına “merhaba” dedi

Yaz tatili bitti, milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için sınıflarda ders zili çaldı.

Doğa Koleji Kampüsleri’nde okulun ilk günü coşkulu geçti. Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, “Yeni eğitim-öğretim yılına binlerce öğrenci ve öğretmenimizle ‘merhaba’ dedik. Nitelikli eğitim anlayışımızla; veli, öğrenci ve okul iş birliği ile yeni döneme tam kadro hazırız. 2019-2020 eğitim-öğretim yılında, yeni öğrencilerimizle buluşmanın heyecanıyla, topluma faydalı bireyler yetiştirmeyi sürdüreceğiz” dedi.

Nitelikli eğitim anlayışının her geçen gün daha fazla değer kazandığı günümüzde; anne-babalar için en paha biçilmez duygulardan biri de, çocuğunun iyi eğitim aldığını görmek oluyor. Okulların açılmasıyla birlikte 18 milyon öğrenci ve bir milyonu aşkın öğretmen dersbaşı yaparken, Doğa Koleji öğrencileri de Türkiye genelindeki kampüsleri doldurdu. Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve okul yöneticilerinin konuşmalarıyla açılan okullarda, öğrencilerin ilk gün heyecanı görülmeye değerdi.

Dünyanın ikinci, Türkiye ve Avrupa’nın en büyük özel okullar zinciri olan kurum, proje modelli eğitim anlayışını benimseyerek öğrencilerin bilimsel düşünme becerilerine sahip, bilgiyi doğru kullanmanın yanı sıra yeni bilgiler üreterek yaşadığı topluma faydalı bireyler olarak çok yönlü yetişmesini sağlıyor.