HABER

Doğa Koleji öğrencilerine TÜBİTAK’tan davet

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 15:40 | Son Güncelleme

TÜBİTAK’ın düzenlediği 50.

Doğa Koleji öğrencilerine TÜBİTAK’tan davet

TÜBİTAK’ın düzenlediği 50. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’na katılan Doğa Koleji öğrencileri, iki projeyle final sergisine davet aldı.
Ankara Congresium Konferans Salonu’nda düzenlenen törene TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, akademisyenler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan programda kürsüye gelen TÜBİTAK Başkanı Mandal, yarışmaya katılımın her geçen sene daha fazla olduğunu ve geleceğe umutla baktığını dile getirdi.
Konuşmaların ardından bölge koordinatörlerine ve yardımcılarına teşekkür plaketi verildi. Yarışmaya katılan ve birçok alanda proje sunan öğrencilere ise teşvik ödülleri verildikten sonra finalde dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Bostancı Doğa Anadolu Lisesi öğrencisi Gökçe Kavakyanı “Yoğurt ve Peynir Yapımında Combucha Mucizesi” projesi ile, Trabzon Doğa Koleji öğrencileri Sinem Keleşoğlu ve Hande Türkmen ise “Bakteriler Kullanılarak Fındıktaki Külleme Hastalığı ile Mücadele” projesiyle yarışmada final sergisine davet aldı.

Doğa Koleji öğrencilerine TÜBİTAK’tan davet

Doğa Koleji öğrencilerine TÜBİTAK’tan davet

Kara deliğe düşersek ne olur? Kara deliğe düşersek ne olur?
Dünya başkentlerinde Ara Güler sergisiDünya başkentlerinde Ara Güler sergisi
Bakan Pakdemirli: “Ordu’ya her desteği vereceğiz”Bakan Pakdemirli: “Ordu’ya her desteği vereceğiz”
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK'ya çağrı ve 'İBB' iddiası

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK'ya çağrı ve 'İBB' iddiası

Bakan Çavuşoğlu'ndan, Fransız parlamanterlere sert cevap

Bakan Çavuşoğlu'ndan, Fransız parlamanterlere sert cevap

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yeni kıdem tazminatı nasıl olacak?

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yeni kıdem tazminatı nasıl olacak?

İlk kez bir defilede boy gösterdi! Seksi mayosuyla olay oldu

İlk kez bir defilede boy gösterdi! Seksi mayosuyla olay oldu

YSK, Diyarbakır Bağlar için kararını verdi! Mazbata verilmeyecek

YSK, Diyarbakır Bağlar için kararını verdi! Mazbata verilmeyecek

YSK kararı verdi! Bir ilçede daha seçimler yenilenecek!

YSK kararı verdi! Bir ilçede daha seçimler yenilenecek!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Galata Kulesi'nde feci ölüm! Aşağıya düştü

Galata Kulesi'nde feci ölüm! Aşağıya düştü

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Demirtaş'a hakaret davasında dosya uzlaşma bürosuna gidecek

Demirtaş'a hakaret davasında dosya uzlaşma bürosuna gidecek

Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden o belge hakkında açıklama

Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden o belgeye açıklama

Suriye sınırına komando takviyesi

Suriye sınırına komando takviyesi

'Süper burunlar' suçu önlüyor!

'Süper burunlar' suçu önlüyor!

Zap ve Avaşin-Basyan bölgesine operasyon!

Zap ve Avaşin-Basyan bölgesine operasyon!

Sülüklerin nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya

Uzmanlar uyarıyor: Nesilleri tükeniyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.