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  4. Doğa Koleji resmen İTÜ'ye devredildi

Doğa Koleji resmen İTÜ'ye devredildi

EĞİTİM HABERLERİ  | 16.01.2020 11:12 | Son Güncelleme

Doğa Koleji'nin İTÜ Vakfı'na devredilmesiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Ticaret Odası kayıtlarına göre kolejin devri dün gerçekleşti, bugün de tescillendi.

Doğa Koleji resmen İTÜ'ye devredildi

Doğa Koleji'nde yaşanan krizin ardından İTÜ Vakfı arasında yapılan görüşmeler sona erdi. İstanbul Ticaret Odası kayıtlarına göre, Asist Öğretim Kurumları Anonim Şirketi'de devir işlemi dün gerçekleşti, bugün de tescillendi.

Saçaklıoğlu ailesi şirketin yönetiminden ayrılırken, şirketin yönetimine tek isim girdi. Aynı zamanda İTÜ Geliştirme Vakfı Başkanı olan Serhat Özeren Asist Öğretim Kurumları'nın Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

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DOĞA KOLEJİ'NDE NE OLMUŞTU?

Doğa Koleji, bir süredir yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle öğretmenlerin maaşlarını ödeyememişti. Aylarca maaş alamayan öğretmenler derslere girmeyerek bulundukları durumu protesto etmiş ve bir grup öğretmen istifa etmişti. Eğitimin aksaması nedeniyle protestolara veliler de katılmıştı.

Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Saçaklıoğlu, Doğa Koleji’nin devri ile ilgili yürütülen görüşmelerin 13 Aralık 2019'da son aşamaya geldiğini açıklamıştı.

İTÜ, 30 Aralık 2019'da "Türkiye’de yaşanan büyük dönüşümün bir parçası olan İstanbul Teknik Üniversitesi, Doğa Koleji’ni bünyesine alma kararı vermiştir. Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Mehmet Karaca’nın yönettiği süreç, Doğa Koleji’nin borçlarının yapılandırılması ve Doğa Koleji’nin tamamen İTÜ’ye geçmesi konularında uzlaşma ile sonuçlanmıştır. Çocuklarımızın geleceklerini düşünme ve öğretmenlerimizle birlikte kaybettikleri zamanı telafi etme vaktidir. Vakıfbank, Ziraat Bankası, Denizbank ve Garanti Bankası'nın katkılarıyla gerçekleşen borç yapılandırması ve devrin gerçekleşeceği yapı en kısa zamanda kamuoyu ile paylaşılacaktır." açıklamAsını yapmıştı.


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