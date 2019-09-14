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Doğa Kolejinden Ankara’ya 8. kampüs

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 10:21 | Son Güncelleme

Ankara’da Birlik Bilim, Çukurambar, İncek, Keçiören, Çayyolu, Batıkent ve Eryaman Bilim Kampüsleriyle eğitimini sürdüren Doğa Koleji, 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı için 8.

Doğa Kolejinden Ankara’ya 8. kampüs

Ankara’da Birlik Bilim, Çukurambar, İncek, Keçiören, Çayyolu, Batıkent ve Eryaman Bilim Kampüsleriyle eğitimini sürdüren Doğa Koleji, 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı için 8. Kampüsünü Bağlıca’da açtı. Doğa Kolejinin Medya ve Kurumsal İletişim Direktörü Turgay Türker, “Doğa Koleji eğitim standartlarını, başarılı akademik kadromuzu ve kampüs olanaklarımızı, yeni dönemde Ankara Bağlıca’da öğrencilerimizle buluşturduk” dedi.
Doğa Koleji, 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı’nda Ankara Bağlıca Kampüsü’nü eğitim sektörüne kazandırarak, doğa modelli eğitim anlayışını başkentli öğrencilerle buluşturdu. Eğitim faaliyetlerini Ankara’da Birlik Bilim, Çukurambar, İncek, Keçiören, Çayyolu, Batıkent ve Eryaman Bilim Kampüsleriyle sürdüren Doğa Koleji, Ankara’daki 8. kampüsünü Bağlıca’da açtı. Kampüs, Ankara’nın Etimesgut ilçesinde tam donanımlı yapısıyla anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde hizmet veriyor.

Geniş kampüs olanakları
Doğa Koleji Ankara Bağlıca Kampüsü’nde ekoloji dersliği, satranç dersliği, dil dersliği, fen bilgisi laboratuvarı, teknoloji tasarım dersliği, müzik dersliği, bilişim teknoloji ve yazılım dersliği, görsel sanatlar dersliği, kütüphane, 320 kişi kapasiteli konferans salonu ve 350 kişilik yemekhane bulunuyor.
Doğa Kolejinin Medya ve Kurumsal İletişim Direktörü Turgay Türker, “Öğrencilerimiz;küçük yaşta aldıkları İngilizce eğitimi, lisede Doğa’ya özgü t-MBA modeli, kodlama ve robotik dersleriyle geleceğin liderleri olarak yetişiyor. Akademik alandaki başarılarımız, güçlü akademik kadromuz,yabancı dil eğitimlerimiz, sanatsal, sportif ve sosyal faaliyetlerimiz, kendi eğitim materyallerimizi oluşturmamız gibi birçok özelliğimiz; tercih edilme sebeplerimizin başında geliyor. Öğrencilerimiz, fark oluşturan eğitim yöntemlerimizle geleceğe, doğru şekilde hazırlanıyorlar. Öğrencilerimizi yetenekleri doğrultusunda performans sporlarına yönlendirerek ilgilendikleri branşların yaşam kültürlerini tanıtıyoruz” dedi.
Türker aynı zamanda öğrencilerinin yalnız akademik başarılarıyla yetinmediklerini ifade ederek, "Öğrencilerimizin yaşadığı ülkeye ve topluma duyarlı bireyler olarak yetişmesine önem veriyoruz. Sosyal sorumluluk projelerinde yer almaları için teşvikte bulunarak, hem dar gelirli öğrencilere destek oluyor; hem de öğrencilerimizin vicdani tarafının güçlenmesine katkı sağlıyoruz. Öğrencilerimiz yaşadıkları hayatın farkına varırken, iletişim, organizasyon ve yönetim becerilerini geliştirerek bir bütün olarak düşünmeyi öğreniyorlar” şeklinde sözlerini sürdürdü.

Geleceğin dünyasına hazırlık
Doğa Kolejinin Medya ve Kurumsal İletişim Direktörü Türker, öğrencilerini dijital becerilerle donatarak yetiştirdiklerini de belirterek, “Eğitim standartlarımızı, yeni dönemde Ankara Bağlıca’da öğrencilerimizle buluşturduk. 21. yüzyıl becerileri kazandırdığımız öğrencilerimizi geleceğin dünyasına hazırlıyoruz. Anaokulundan itibaren kodlama diliyle iç içe olan öğrencilerimiz, kodlama robotik, 3D tasarım ve programlama temellerini oluştururken, yeni fikirler üretiyor. Öğrencilerimizin günümüz teknolojilerini daha efektif kullanmayı öğrenmesi, dijital okur yazarlık seviyelerini de geliştiriyor” ifadelerini kullandı.

Doğa Kolejinden Ankara’ya 8. kampüs

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