HABER

Doğa Koleji’nden sosyal medya iddialarına yalanlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 14:24 | Son Güncelleme

Doğa Koleji, sosyal medyada yer alan ’el konuldu’ şeklindeki iddiaları yalanladı.Kurum tarafından yapılan açıklama şöyle:“Kurumumuza karşı sosyal medyada bilinçli olarak yapılan bu yayınlar, markamıza zarar verme amaçlıdır.

Doğa Koleji’nden sosyal medya iddialarına yalanlama

Doğa Koleji, sosyal medyada yer alan ’el konuldu’ şeklindeki iddiaları yalanladı.
Kurum tarafından yapılan açıklama şöyle:
“Kurumumuza karşı sosyal medyada bilinçli olarak yapılan bu yayınlar, markamıza zarar verme amaçlıdır. Öğretmeni, velisi, öğrencisi ile büyük bir aile olan Doğa Koleji, bu tür asılsız yazı ve haberlere itibar etmemektedir. Doğa Koleji’ne yönelik yapılan asılsız ve algı amaçlı haber ile yazılar için yasal haklarımızı kullanarak ilgili mercilere başvuruda bulunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

PARTNERKeyifli vakit geçirme kılavuzuKeyifli vakit geçirme kılavuzu
Balıkçıların yeni sezon heyecanıBalıkçıların yeni sezon heyecanı
Kız yurdunda ön kayıtlar devam ediyorKız yurdunda ön kayıtlar devam ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bikinili pozlarıyla döndü!

Bikinili pozlarıyla döndü!

Yer: Adana! Polisin şüphesi gerçeği ortaya çıkardı

Yer: Adana! Polisin şüphesi gerçeği ortaya çıkardı

Askere gidecekler dikkat! Bakanlık duyurdu

Askere gidecekler dikkat! Bakanlık duyurdu

Atama kararları Resmi Gazete!

Atama kararları Resmi Gazete!

'Evde seni böyle bekleyen...'

'Evde seni böyle bekleyen...'

Dünya tetikte! Müzakereler sonlandı

Dünya tetikte! Müzakereler sonlandı

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Atama kararları Resmi Gazete!

Atama kararları Resmi Gazete!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den Marmara için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den kritik uyarı: Yarın başlıyor

Abdulkadir Elgeni'nin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Aydos Ormanları'nda vahşet! Boğazı kesilip yakıldı

İBB'den Samandıra'da polisin şehit olduğu kazaya ilişkin açıklama

Samandıra'daki ölümlü kazaya ilişkin açıklama

Kapıkule Sınır Kapısı'nda 'park sistemi' dönemi!

Vali talimat verdi! İlk kez uygulanmaya başladı

İstanbul'da dolandırıcılık çetesi çökertildi!

Yüzlerce kişiyi dolandırdılar! Yöntemleri 'pes' dedirtti!

Turuncu kategorideki terörist, asker ve sivil katili çıktı

Turuncu kategorideki terörist, asker ve sivil katili çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.