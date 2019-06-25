Doğa Koleji 8. sınıf öğrencilerinden, Liseye Geçiş Sınavı’na katılan 27 öğrenci tüm soruları doğru cevaplayarak Türkiye birincisi oldu. 64 öğrenci ise, sadece 1 soruyu yanlış yanıtladı.

Tüm 8. sınıf öğrencileri ve velilerinin heyecanla beklediği, 1 Haziran Cumartesi 2019 tarihinde gerçekleşen Liseye Geçiş Sınavı’nın sonuçları açıklandı. 1 milyon 29 bin öğrencinin katıldığı Liseye Geçiş Sınavı’nda Doğa Koleji’nin 27 öğrencisi Türkiye birincisi oldu. Öğrencilerinin LGS’de elde ettiği başarıdan memnuniyet duyduğunu belirten Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, tüm öğrencilerini tebrik ettiğini ifade etti.

Genel Müdür Lüle, “Sınavda 27 öğrencimiz Türkiye birincisi olurken, 4012 öğrencimiz, en az bir branştan tüm soruları doğru cevapladı. 64 öğrencimiz sadece 1 soruyu yanlış yanıtladı. Elde edilen başarı öğrenci, öğretmen ve kurum başarısıdır” dedi.

Fen ve Teknoloji Lisesi’nde 4+1 Eğitim

Liseye Giris Sınavları’nda başarı elde eden öğrenciler, Doğa Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri’nde yüzde 100’e varan burs imkanıyla okuma fırsatı kazanıyor.

Doğa Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi, öğrencilerine ilk yılı İngilizce hazırlık sınıfı dahil olmak üzere toplam 5 yıllık eğitim olanağı sunuyor. Hazırlık sınıfında 24 saat İngilizce, 4 saat Almanca, 2 saat “Teknoloji ve Yazılım” ve 2 saat “Teknoloji ve Donanım” dersleri veriliyor.

Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, “Fen ve Teknoloji Liseleri’nden mezun öğrenciler araştırmacı, yenilikçi, tüketmek yerine üretmeyi seçen, ülkemizin teknolojik geleceğine yön verecek, fen ve bilim dallarında donanımlı bireyler olarak kariyer hayatlarına bir adım önde başlayacaklar. Öğrencilerimiz bu ayrıcalıklı lise eğitimiyle dünyanın en saygın üniversitelerinden kabul ve burs olanağına sahip olurken, üniversite eğitimlerini yurt dışında sürdürebilecekler” dedi.

