Doğa Kolejinin devir işlemlerinde son aşamaya gelindi

Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Saçaklıoğlu, “Doğa Kolejinin devri ile ilgili yürütülen görüşmeler bugün itibarıyla son aşamaya gelmiştir” dedi.

Doğa Kolejinden devir işlemlerine ilişkin bugün bir açıklama geldi. Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Saçaklıoğlu yaptığı açıklamada, "Doğa Kolejinin devri ile ilgili yürütülen görüşmeler bugün itibarıyla son aşamaya gelmiştir. Detaylı bilgilendirme, 14 Aralık 2019 Cumartesi günü yapılacaktır. Yeni sürecin Doğa ailesine hayırlı olmasını diliyorum" dedi.



PARTNER Sevgilisinin üstsüz pozlarını paylaştı