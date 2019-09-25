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Doğa Koruma ekipleri bölgede ilk kez görülen yavru ayıyı yaşam alanına götürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 12:01 | Son Güncelleme

Muş’un Bulanık ilçesinde bölgede ilk kez görülen ayı için harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yavru olduğu tahmin edilen ayıyı, güvenli bir şekilde yaşam alanına geri gönderdi.Bulanık ilçesi Alparslan 1 Baraj Gölü kıyısındaki Erentepe beldesinde yaşayan vatandaşlar, arazide dolaşan bir ayı gördü.

Doğa Koruma ekipleri bölgede ilk kez görülen yavru ayıyı yaşam alanına götürdü

Muş’un Bulanık ilçesinde bölgede ilk kez görülen ayı için harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yavru olduğu tahmin edilen ayıyı, güvenli bir şekilde yaşam alanına geri gönderdi.
Bulanık ilçesi Alparslan 1 Baraj Gölü kıyısındaki Erentepe beldesinde yaşayan vatandaşlar, arazide dolaşan bir ayı gördü. Bölgede ilk kez görülen ayı, Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirildi. Baraj gölü kenarını gezen ekipler, yavru olduğu tahmin edilen ayıyı uzaklaştırmak için çalışma başlattı. Yolunu şaşırarak geldiği düşünülen yavru ayı, av ve yaban hayatı uzman ekiplerinin kontrollü çalışması sonucu bölgeden uzaklaştırıldı. Yavru ayıyla ilgili baraj gölü kıyısındaki yerleşim birimlerinin muhtarları, köy korucuları ve çobanlar bilgilendirildi.
Muş Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü Facebook sayfasında yer alan açıklamada, "Şube müdürlüğümüze gelen bir ihbarın değerlendirilmesi sonucu Muş ili Bulanık ilçesinde bir ayı olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Yapılan incelemelerde ayının Alparslan 1 Barajı kenarında insan baskısı sonucu sıkıştığı tespit edilmiş ve yaban hayatı uzmanı ekiplerimizce güvenli bir şekilde bölgeden uzaklaştırılmıştır. Yaklaşık 2 yaşlarında olduğu tahmin edilen ayının sağlıklı olduğu gözlemlenmiştir. Köy muhtarı, korucular, çobanlar ve ilgili köylüler konu hakkında bilgilendirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Doğa Koruma ekipleri bölgede ilk kez görülen yavru ayıyı yaşam alanına götürdü

Doğa Koruma ekipleri bölgede ilk kez görülen yavru ayıyı yaşam alanına götürdü

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