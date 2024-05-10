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Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nden 'Gölcük Tabiat Parkı' açıklaması

10.05.2024 21:47
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Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, işletmesi Bolu Belediyesi'nde bulunan Gölcük Tabiat Parkı'na ilişkin sözleşmenin, siyasi gerekçelerle ve habersizce feshedildiği ve parkın halka kapatıldığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nden 'Gölcük Tabiat Parkı' açıklaması

DKMP'den yapılan yazılı açıklamada, Bolu'da bulunan ve işletme hakkı Bolu Belediyesi'ne verilen Gölcük Tabiat Parkı'na ilişkin sözleşmenin DKMP Genel Müdürlüğü tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeden feshedildiğinin öne sürüldüğü belirtildi. Açıklamada, DKMP Genel Müdürlüğü ile Bolu Belediyesi arasında 2012 yılından itibaren çeşitli tarihlerde yapılan 3 ayrı sözleşmeyle Gölcük Tabiat Parkı işletme hakkının Bolu Belediyesi'ne verildiği belirtilerek, "Bolu Belediyesi ise alt işletmecilik hakkını her 3 sözleşme kapsamında yapı ve tesislerin alt işletmeciliğini Boluspor'a devretmiştir. Sözleşmelerde alt işletmeci Boluspor ise kendisine verilen alt işletmecilik hakkı kapsamındaki yapı ve tesisleri bir başka alt işletmeciye verme hakkı bulunmamasına rağmen, bahse konu sözleşmelerdeki yapı ve tesisleri sözleşme hükümlerine aykırı olarak 4 farklı kişiyle ikinci kez alt sözleşme imzalayarak alt işletmeciliğe verdiği tespit edilmiştir. Bu aykırılığın düzeltilmesi için defaten yapılan yazışmalara rağmen, Bolu Belediyesi tarafından sözleşmeye aykırılık bulunan bu durumun düzeltilmesine yönelik her hangi bir işlem tesis edilmediği 18 Aralık 2023 tarihinde anlaşılmıştır" denildi.

'YAZILI TEBLİGAT YAPILMIŞTIR'

DKMP tarafından bahse konu alanlarda yapılan denetimlerde temizlik, bakım onarım, ücretlendirme, trafik sorunu, yanlış araç park ettirilmesi, geçici izinsiz yapı, seyyar satıcılık gibi hususlarda sözleşmeye aykırılıklara yönelik 25 tutanak düzenlendiği aktarılan açıklamada, "Aykırılıkların giderilmesi için Bolu Belediyesi'ne defaten uyarılar yazılmasına rağmen işlem yapılmamıştır. Gelinen bu süreçte 2024/1 sayılı yönerge hükümleri kapsamında her 3 sözleşme Bakanlığımızca feshedilerek Bolu Belediyesi'ne yazılı olarak tebligat yapılmıştır. DKMP 9'uncu Bölge Müdürlüğü Bolu İl Şube Müdürlüğünün 9 Mayıs 2024 tarihli yazısı ve eklerinde fesih gerekçeleri detaylı olarak açıklanmıştır. Buna rağmen, yapılan açıklamalarda 'Sözleşmenin hiçbir gerekçe gösterilmeden/siyasi gerekçelerle/habersiz şekilde feshedildiği' iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Ayrıca, Gölcük Tabiat Parkımızın halka kapatıldığı iddiası gerçek dışıdır. Parkımızın halka kapatılması gibi bir durum söz konusu değildir. Bolu ilimizdeki Abant Gölü ve Yedigöller Milli Parklarında olduğu gibi vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet verilmeye devam edilecektir" ifadelerine yer verildi. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gölcük Tabiat Parkı
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