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Doğa Rutkay cep telefonuyla ceviz kırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 10:38 | Son Güncelleme

SHOW TV'nin sevilen programı Güldür Güldür Show'un başarılı oyuncusu Doğa Rutkay Kamal, arkadaşlarıyla birlikte akşam yemeğine çıktı. Rutkay'ın cevizi kırma şekli herkesi şoke etti.

Doğa Rutkay cep telefonuyla ceviz kırdı

Ünlü oyuncu Doğa Rutkay, Güldür Güldür Show programının çekimleri nedeniyle, tüm ekip arkadaşları gibi bir hayli yoğun günler yaşıyor.

İkiz bebekleri Piraye ve Rutkay Ali’nin bakımı ile de ilgilenmekte olan oyuncu, bu yoğunluk arasında instagram hesabından da sıklıkla paylaşım yaparak, adeta her anını hayranları ile paylaşmakta.

Güldür Güldür Show’a yeni katılan İrem Kahyacıoğlu, rol arkadaşının cep telefonu ile ceviz kabuklarını kırdığı anların görüntülerini instagram hesabından paylaştı.

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Doğa Rutkay, hiçbir şeyi umursamadan cevizleri kırmak için cep telefonunu kullanmaktan hiç çekinmedi.

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Videoda Rutkay’ın bir hayli hırslı şekilde cevizleri kırdığı da dikkat çekti.


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