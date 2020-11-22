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Doğa Rutkay: Evimizde teknoloji yasak

22.11.2020 15:08 | Son Güncelleme:
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Doğa Rutkay: Evimizde teknoloji yasak

İkizleri Rutkay Kerim ve Piraye'yi geleneksel yollarla büyüttüğünü ifade eden oyuncu Doğa Rutkay Kamal, "Evimizde teknoloji yasak" açıklamasını yaptı.

SHOW TV'nin sevilen programı Güldür Güldür Show'un başarılı oyuncusu Doğa Rutkay Kamal, ikizleri Rutkay Kerim ve Piraye'yi geleneksel yollarla büyüttüğünü dile getirdi.

Hülya Koçyiğit'in sunduğu 'Film Gibi Hayatlar' programına konuk olan 42 yaşındaki Rutkay, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

2014 yılında Kerimcan Kamal ile nikah masasına oturan oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

Onlarla geçirdiğim vakit çok kıymetli ve elime ne telefon, ne de başka bir şey alıyorum. Zaten evimizde teknoloji yasak. Biz nasıl büyüdüysek, anneannem bana ne öğrettiyse, aynılarını yapıyorum.

Doğa Rutkay Kamal: Ben çalışıyorum, eşim çocuklara bakıyorDoğa Rutkay Kamal: Ben çalışıyorum, eşim çocuklara bakıyor

İkili, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda objektiflere yansımıştı.

Ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtlayan Rutkay, "Doktora geldik. Kontrol amaçlı. Her şey normal, güzel çıktı. Gayet sağlıklıyız. Pandemi sürecinde ben çalışıyorum. Eşim çocuklara bakıyor" demişti.

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