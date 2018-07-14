MAGAZİN

Doğa Rutkay ikizlerine kavuştu

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.07.2018 09:14 | Son Güncelleme

Oyuncu Doğa Rutkay, dün gece doğum yaptı ve ikiz bebeklerine kavuştu.

Mutlu haberi, eşini doğumda da yalnız bırakmayan Kerimcan Kamal verdi.

Doğa Rutkay ikizlerine kavuştu

1 / 8

Kamal sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafın altına şu notu düştü:

Kamal sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafın altına şu notu düştü:
Evet, Piraye ve Rutkay Kerim bu gece itibarı aramıza geldiler.Büyük bir şaşkınlık ve sevinç bizde.Kulaklarına duasıyla isimleri okundu.Anaları da,bebeler de gayet iyiler.Önce kendilerine,ailelerine,vatana,milete ve tüm insanlığa hayırlı birer evlat olmaları en büyük arzumuz,tek hayalimiz.Bugüne kadar esirgemediğiniz dualarınız ve güzel niyetleriniz için binlerce teşekkürler.Herkesin evladıyla birlikte bizimkileri de Rabbim korusun.Sevgi ve saygılarımızla.
2 / 8

3 / 8

4 / 8

5 / 8

6 / 8

7 / 8

8 / 8

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Doğa Ruykay anne oldu Kerimcan Kamal ikizler

En Çok Okunan Haberler

Hindistan'da toplu tecavüz! Okul müdürü, 2 öğretmen ve 16 öğrenci, 15 yaşındaki kıza...

Hindistan'da toplu tecavüz! Okul müdürü, 2 öğretmen ve 16 öğrenci, 15 yaşındaki kıza...

Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik'in İntizar'la ilişkisi velayet davasında ortaya çıktı!

Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik'in İntizar'la ilişkisi velayet davasında ortaya çıktı!

Adnan Oktar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı! Polis villada kepçe ile kazı yaptı

Adnan Oktar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı! Polis villada kepçe ile kazı yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması! Tarih verdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika bedelli askerlik açıklaması! Tarih verdi!

Ankara-Konya karayolunda yolcu otobüsü yoldan çıktı: Yaralılar var

Ankara-Konya karayolunda yolcu otobüsü yoldan çıktı: Yaralılar var

Güllü'nün son hali şaşkına çevirdi! Zayıflamıştı ama bu kez bambaşka

Güllü'nün son hali şaşkına çevirdi! Zayıflamıştı ama bu kez bambaşka

Okuyucu Yorumları 1 yorum
allah analı babalı büyütsün
Diğer Haberler
Eski yenge Bodrum'u salladı!

Eski yenge Bodrum'u salladı!

Centilmen Cem Yılmaz!

Centilmen Cem Yılmaz!

Özlem Yıldız güneşi abarttı!

Özlem Yıldız güneşi abarttı!

Mirgün Cabas'tan boşanan Tuba Ünsal yeni aşka yelken açtı

Mirgün Cabas'tan boşanan Tuba Ünsal yeni aşka yelken açtı

İntizar ile Sinem Gedik'in ilişki yaşadıkları iddiasının ardından yapımcı Polat Yağcı'dan açıklama

İntizar ile Sinem Gedik'in ilişki yaşadıkları iddiasının ardından yapımcı Polat Yağcı'dan açıklama

Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik'in İntizar'la ilişkisi velayet davasında ortaya çıktı!

Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik'in İntizar'la ilişkisi velayet davasında ortaya çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.