Doğa Rutkay ikizlerinin yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Piraye ve Rutkay Kerim!

Kerimcan Kamal ile evli olan Doğa Rutkay temmuz ayında anne olmuş ve ikiz bebekleri Piraye ile Rutkay Kerim'i dünyaya getirmişti. Doğa Rutkay, 3 ayı dolduran ikizlerinin yüzünü ilk kez gösterdi.

Ünlülerin çocukları

1 / 65 Kerimcan Kamal ile evli olan Doğa Rutkay temmuz ayında anne olmuş ve ikiz bebekleri Piraye ile Rutkay Kerim'i dünyaya getirmişti. Rutkay çocuklarının fotoğraflarını ilk kez paylaşıp fotoğrafın altına şu notu düştü:

2 / 65 Günaydın! Hava bulutlu ama bizde üç aydır hiç görmediğimiz bir güneş açıyor. Ruhumuzda kırlangıçlar uçuyor. Her yerde pembe mor salkımlar uyandığımız andan itibaren! Bülbüller tepemizde geziyor öte öte... Fena aşık olduk herhalde... Bugün üç ayımız bitti. Şükürle, sağlıkla, sevgiyle, merhametle, temiz vicdanlarla evlat yetiştiriyoruz... Sevginize iyi dileklerinize, sokakta çevirip “ikizler nasıl “ deyişlerinize , en başından beri bizi koruyup kollayan dualarınıza kocaman sevgiyle...

3 / 65 Emine Ün zaman zaman Emre Kınay ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Duru ile çektiği pozlarını takipçileriyle paylaşıyor.

4 / 65 Ün, bu pozunu da "Nazar değmesin kurabiyeme" notuyla paylaşmıştı.

5 / 65 Yılmaz Erdoğan ve Belçim Bilgin Erdoğan Futbolu çok sevdiğini söyleyen Rodin, “Büyüyünce futbolcu olmak istiyorum. En sevdiğim futbolcu Messi. Ronaldo kendini beğenmiş, egolu, onu sevmiyorum” dedi.

6 / 65 2009 doğumlu olan Rodin şu an 8 yaşında.

7 / 65 Yılmaz Erdoğan ve Belçim Bilgin Erdoğan çiftinin tek oğlu.

8 / 65 O genç adam Yeşilçam'a damgasını vuran efsane oyuncu Sadri Alışık ile eşi Çolpan Alışık'ın torunu. Ünlü çiftin oğlu Kerem Alışık ile Sibel Turnagöl'ün evliliğinden dünyaya gelen tek çocukları.

9 / 65 Bir zamanların çocuk oyuncusuydu. Henüz 12 yaşındayken Türkiye'nin en uzun süre yayında kalan dizilerinden birinde çocuk oyuncuydu. Tam 13 yıl boyunca da öyle kaldı.Dizi bittikten sonra bir ara sesi soluğu çıkmadı. O arada okulunu bitirdiğini iş kurduğunu sonra da evlendiğini duyduk. Aradan geçen zamanda eşinden boşansa da bir gün minik kızını elinden tutup gezdirirken gördük. Yani sözün özü bir zamanların küçük oyuncusu şimdi 40 yaşında üstelik "yakın gözlüğü" takan bir baba.

10 / 65 Bizimkiler dizisinin Ali'sbi Atılay Uluışık, çocuk oyuncu olarak tanındığı ekranın uzağında olsa da dizinin tutkunları onun hayatını takip ediyor. Uluışık, şimdi bir iş adamı ve kızını büyütüyor.

11 / 65 Uluışık, Bizimkiler'de rol almaya başladığında henüz 12 yaşındaydı. Dizinin kadrosundaki en küçük oyuncuydu.

12 / 65 Kelimenin tam anlamıyla da kameralar karşısında büyüdü.

13 / 65 Önce ünlü bir şarkıcı sonra da ünlü bir moda tasarımcısı olarak tanınan Victoria Beckham aynı zamanda bir anne. Ve çocukları söz konusu olduğunda akan sular duruyor. Şu anda "gözdesi" en küçük çocuğu ve tek kızı Harper Seven. Ağabeylerinin de üzerine titrediği Harper, kardeşler arasında annesiyle en çok vakit geçireni.

14 / 65 David Beckham'la mutlu bir evlilik sürdüren Victoria Beckham tam dört çocuk annesi. Brooklyn, Romeo ve Cruz çiftin erkek çocukları. Yıllar sonra aralarına Harper Seven da katıldı.

15 / 65 İşte işinde çok iddialı, objektiflere mümkün olduğu kadar somurtarak poz veren Victoria Beckham'ın annelik halleri.

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17 / 65 Liv Tyler ve minik kızı.

18 / 65 Pink küçük kızını besliyor.

19 / 65 Brooke Shields kendisine benzeyen kızlarıyla birlikte.

20 / 65 Catherine Zeta Jones ve Michael Douglas çocuklarıyla beraber.

21 / 65 Reese Witherspoon'un kızı kendisine kopyası kadar benziyor.

22 / 65 Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.

23 / 65 Mustafa Uğurlu ve oğlu Yunus.

24 / 65 Nilgün Belgün kızları ve torunları ile.

25 / 65 Rasim Öztekin'in kızı Pelin.

26 / 65 Mehmet ve Yeliz Okur ile çocukları.

27 / 65 Mazhar Alanson'ın oğlu Hilmi

28 / 65 Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı ve kızı Esra.

29 / 65 Çağla Kubat ve kızı Selin

30 / 65 İstanbullu Gelin'in Esma Sultan'ı İpek Bilgin ve kızı Çağ Çalışkur.

31 / 65 Işıl Yücesoy ile kızı Meneviş

32 / 65 Başar oğlu Umut ile.

33 / 65 Oya Başar ve Kızı Zeynep

34 / 65 Seda Sayan ve Oğulcan.

35 / 65 Selami Şahin ile oğlu lider.

36 / 65 Selçuk Yöntem ve kızı Iraz

37 / 65 Şevket Çoruh ve eski eşi Günay Karaca'nın Gülenay adında bir kızı var.

38 / 65 Sibel Can'ın küçük oğlu Emir

39 / 65 Büyük oğlu Engin Can

40 / 65 Can ve kızı Melisa.

41 / 65 Sibel Turnagöl ve oğlu Sadri Alışık

42 / 65 Vahide Perçin ve kızı Alize.

43 / 65 İşte ünlüler ve boyları kendilerini aşmış çocukları.

44 / 65 Cüneyt Arkın ile oğulları Kaan ve Murat.

45 / 65 Çelik, Buket Saygı’yla evliliğinden olan oğlu Ata ile birlikte Ata Demirer’in BKM’deki gösterisini izlemeye gitti.

46 / 65 13 yaşındaki Ata muhabirlerden çekinip apar topar tiyatro salonuna kaçınca, Çelik “Oğlum kameraları sevmiyor, fobisi var. Ben de üstüne gitmiyorum” dedi. İsmail BAYRAK

47 / 65 Mazhar Alanson ve oğlu.

48 / 65 Sibel Turnagöl ve Kerem Alışık'ın oğlu Sadri.

49 / 65 Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı

50 / 65 Altan Gördüm ve kızı Alize

51 / 65 Ahmet Mümtaz Taylan ve kızı Ayşe Dila.

52 / 65 Belkıs Akkale ve oğlu Doğancan

53 / 65 Cem Özer kızı Cemre ve oğlu Osman Nejat

54 / 65 Ceylan ve kızı Melodi

55 / 65 Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak çiftinin oğlu Ardahan artık delikanlı oldu.

56 / 65 Cihan Ünal'ın kızları Irmak (solda) ve Yağmur.

57 / 65 Cüneyt arkın iki oğlu Murat ve Kaan ile.

58 / 65 Demet Akbağ ve oğlu Ali.

59 / 65 Deniz Uğur büyük oğlu Engin Deniz ile.

60 / 65 Emel Acar ve oğlu Erem Can

61 / 65 Ferdi Tayfur ve kızı Tuğçe.

62 / 65 Hakan Peker ve oğlu Burak

63 / 65 Hamdi Alkan'ın büyük kızı Zeynep, Türkiye'nin en ünlü Instagram kullanıcılarından biri.

64 / 65 Hande Yener ve oğlu Çağıl.