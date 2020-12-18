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Doğa Rutkay'ın eşiyle dudak dudağa pozuna beğeni yağdı

18.12.2020 09:54 | Son Güncelleme:
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Doğa Rutkay'ın eşiyle dudak dudağa pozuna beğeni yağdı

Oyuncu Doğa Rutkay, eşi Kerimcan Kamal ve ikiz bebekleri ile birlikte çekilen eski bir karesini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Rutkay'ın paylaşımına beğeni yağdı.

Güldür Güldür Show'un başarılı oyuncusu Doğa Rutkay, 2014 yılında Kerimcan Kamal ile evlendi.

2018'de ikiz bebekleri Rutkay Kerim ve Piraye'yi kucaklarına alan çiftten Rutkay, ailece çekilen eski bir karelerini sosyal medya hesabından yayınladı.

Eşini öperken çocukları ile birlikte çekilen karesini paylaşan Doğa Rutkay Kamal, "tbt" paylaşımına şu notu düştü:

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"Yıl 2018, aylardan ağustos... Henüz 40’ı çıkmıştı evlatlarımızın... Hemen Alaçatı yolunu tutmuştuk... Hep gittiğimiz o deniz kenarı, hem sevgimizin hem evlilik kararımızın, hem de yavrularımızın göbek bağlarını attığımız bu deniz kenarıydı işte.

Şimdi karşıma çıkınca bu fotoğraf, 'Ne emek verdik birbirimize' diye düşündüm. Gözlerim doldu. 'Sevmek ne uzun kelime' demiş Cemal Süreya; ne güzel demiş... Sevmek uzun, sevmek derin, tertemiz, çıkarsız, mesafesiz sevmek bir çeşit mücadele... Her şey için teşekkürler. Allah isteyen herkese nasip etsin."

Ünlü oyuncunun gönderisi takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
allah için bunun neyine begeni yagmış demek yatakda poz verseler heykellerini dikecek millet bu kadar asalak bir milletiz malesef

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