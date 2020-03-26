Doğa Rutkay isyan etti: Edepsiz şakaları görmezden gelemem

Sosyal medyada son birkaç gündür yaşlılara yapılan şakalara tepkisiz kalamayan Doğa Rutkay, isyan etti. Oyuncu, paylaşımında herkesin evde kalması gerektiği de vurgulayarak şu sözleri söyledi:

“Virüsü bize yaşlılarımız bulaştırmıyor. Virüs yaşlılarımıza zarar veriyor. Hızlı etkiliyor ve çoğu hayata veda ediyor. Öncelikle yaşlılarımızı korumak için evde kalmak zorundayız.

Yaşlılarımız biraz huysuz, söz dinlemez, asi olsa da bizler onların koruyucuları olmalıyız. Sanki cezalılarmış gibi hissetmelerine engel olmalıyız. Bilmeliler ki onları korumak adına geldi bu kısıtlama. Üstlerine titrememiz, yardımcı olmamız gereken şu zamanlarda onlara 'sözde gençler' tarafından yapılan edepsiz şakaları hatta 'eşek' şakalarını görmezden ben de gelemedim. Üzüldüm, öfkelendim.

Ancak moral bozmayalım, bizim aslan gibi genç arkadaşlarımız da var. Böyle tipleri gördükçe kıymetleri eminim daha da artacak. Bu zor günler madalyonun her iki tarafını da gösterecek. Sabırlı olup, sevdiklerimle sarmaş dolaş olacağımız günleri iple çekiyorum! Her şer de var bir hayır. Bunu da buraya yazın. Güzel günler mutlaka gelecek bakın.”

