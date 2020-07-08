Doğa Rutkay-Kerimcan Kamal'ın deniz keyfi

Geçtiğimiz hafta tatil sezonunu açan ve Alaçatı'daki villalarına giden Doğa Rutkay - Kerimcan Kamal çifti, önceki gün objektiflere yansıdı.

Gecce'de yer alan habere göre, deniz ve güneşin tadını çıkaran Rutkay, eşine poz vermeyi de ihmal etmedi.

Çift önceki gün görüntülendi. Havanın çok sıcak olmasından dolayı ikizlerini evde bakıcılarına bırakan çift, gün boyu arkadaşlarıyla denizde serinledi ve sahilde keyifli anlar yaşadı.

İkili sık sık birbirlerinin fotoğraflarını çekti.

İkiz annesi olan Rutkay’ın doğum kilolarını verdiği görüldü.



