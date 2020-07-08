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Doğa Rutkay-Kerimcan Kamal'ın deniz keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2020 11:30 | Son Güncelleme

Doğa Rutkay, eşi Kerimcan Kamal ve ikiz bebekleriyle tatil için Çeşme, Alaçatı’daki yazlıklarını tercih etti.

Doğa Rutkay-Kerimcan Kamal'ın deniz keyfi

Geçtiğimiz hafta tatil sezonunu açan ve Alaçatı'daki villalarına giden Doğa Rutkay - Kerimcan Kamal çifti, önceki gün objektiflere yansıdı.

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Gecce'de yer alan habere göre, deniz ve güneşin tadını çıkaran Rutkay, eşine poz vermeyi de ihmal etmedi.

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Çift önceki gün görüntülendi. Havanın çok sıcak olmasından dolayı ikizlerini evde bakıcılarına bırakan çift, gün boyu arkadaşlarıyla denizde serinledi ve sahilde keyifli anlar yaşadı.

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İkili sık sık birbirlerinin fotoğraflarını çekti.

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İkiz annesi olan Rutkay’ın doğum kilolarını verdiği görüldü.

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