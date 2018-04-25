Doğa Rutkay, Mişa'nın hikayesini anlattı

Gazeteci Kerimcan Kamal’la olan evliliğinden bebek bekleyen oyuncu Doğa Rutkay Kamal, sosyal medya hesabından son derece ilginç bir paylaşımda bulundu. Kendisi için son derece özel bir yeri olan oyuncak ayısı Mişa’nın fotoğrafını paylaşan Doğa Rutkay, paylaştığı diğer fotoğrafla takipçilerini yıllar öncesine götürdü. Çocukluk döneminde kucağında oyuncak ayısıyla çekilmiş fotoğrafını paylaşan Doğa Rutkay, altına da şunları yazdı: “Annem babam ben ve ayım Mişa… Ayım Mişa yegane oyuncağımdı. Babam Rusya ‘ya tiyatro turnesine gittiğinde almıştı. Sanki bütün çocukluğum, Mişa’nın gözlerinden bana bakar… Şimdilerde Mişa bebek odasında yerini alan tek oyuncak. Geleceklerime beni anlatmayı bekliyor. Günaydın çocukluğumuz”



