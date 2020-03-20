MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Doğa Rutkay: Tecavüzcü canavarlar hariç...

Doğa Rutkay: Tecavüzcü canavarlar hariç...

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2020 11:18 | Son Güncelleme

Oyuncu Doğa Rutkay, sosyal medya hesabı üzerinden sağlık çalışanlarına alkışlarıyla destek veren insanların tablosunu paylaştı ve sonrasında hislerini takipçilerine aktardı.

Doğa Rutkay: Tecavüzcü canavarlar hariç...

Avrupa'da halk, her gün sağlık çalışanlarına alkışlarla destek olmaya devam ederken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, yaptığı “ALKIŞLAYALIM! NE KADAR ALKIŞLASAK AZDIR! Dün saat 14’te Meclis’teki konuşmamda milletimin temsilcilerini özverili Sağlık Çalışanlarımızı alkışlamaya davet ettim. Şimdi tam 21.00’da milletimizi, bu alkış sesini Türkiye çapında, balkonlardan yükseltmeye davet ediyorum” sözleri sonrası, Türkiye de tek yürek oldu; balkonlardan, camlardan sağlık çalışanlarına alkışlayarak destek verdi.

Bu tabloyu takipçileriyle paylaşan isimlerden biri de Doğa Rutkay oldu.

dogarutkaykamal-instagram (1)

Kendisi de sağlık çalışanlarını alkışlayan Doğa, duyduğu alkış sesleri ve halkın yoğun katılımı sonrasında şunları paylaştı: "Kim ne derse desin bizden olmayan ama içimizde gezinen 'bazı şiddet sever, cani ve tecavüzcü' canavarlar hariç bu toplum bu topraklar üzerinde yaşayanların şefkati bambaşka... Hep inandım..."


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİkinci el dükkanından aldı, gerçek değerine inanamadıİkinci el dükkanından aldı, gerçek değerine inanamadı
Acılarla dolu bir hayat! Büyük aşkına kavuştuAcılarla dolu bir hayat! Büyük aşkına kavuştu
Mucize Doktor'un Beliz'i bambaşka biri olmuş! Mucize Doktor'un Beliz'i bambaşka biri olmuş!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
doğa rutkay, Doğa Rutkay kerimcan kamal,

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanı Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması

Sağlık Bakanı Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması

Umreden dönen vatandaşa koronavirüs teşhisi kondu

Umreden dönen vatandaşa koronavirüs teşhisi kondu

Toplantı ve aktiviteler, nisan ayı sonuna kadar ertelendi

Toplantı ve aktiviteler, nisan ayı sonuna kadar ertelendi

Türkiye balkonlardan desteğini gösterdi!

Türkiye balkonlardan desteğini gösterdi!

Sağlık Bakanlığı'ndan online koronavirüs testi

Sağlık Bakanlığı'ndan online koronavirüs testi

MSB kahreden haberi duyurdu! 2 şehit, 1 yaralı

MSB kahreden haberi duyurdu! 2 şehit, 1 yaralı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Karantina yanıtı! 'Biz Londra’dayken...'

Karantina yanıtı! 'Biz Londra’dayken...'

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Karantina günlerinde aşk! Evden paylaştı

Karantina günlerinde aşk! Evden paylaştı

Eda Ece'den koronavirüs isyanı

Eda Ece'den koronavirüs isyanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pınar Deniz ağlayarak anlattı! 'Gözlem odasında 10 dakika durdum'

Vatanım Sensin'le tanınan güzel oyuncu kötü haberi ağlayarak verdi!

Adriana Lima karın kaslarını paylaştı

Dünyaca ünlü model karın kaslarını paylaştı

Sinem Umaş: Tek kuruş kazanamıyorum! Bu kadar büyütülmez

Tepki yağdı! 'Tek kuruş kazanamıyorum! Bu kadar büyütülmez'

Dr. Ender Saraç koronavirüs mü? Eşi test sonuçlarını paylaştı

Koronavirüs mü? Eşi test sonuçlarını paylaştı

Muhterem Nur: Acılarla dolu bir hayat

Acılarla dolu bir hayat! Büyük aşkına kavuştu

SON DAKİKA! Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur hayatını kaybetti

Muhterem Nur'dan kötü haber geldi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.