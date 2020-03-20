Doğa Rutkay: Tecavüzcü canavarlar hariç...

Avrupa'da halk, her gün sağlık çalışanlarına alkışlarla destek olmaya devam ederken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, yaptığı “ALKIŞLAYALIM! NE KADAR ALKIŞLASAK AZDIR! Dün saat 14’te Meclis’teki konuşmamda milletimin temsilcilerini özverili Sağlık Çalışanlarımızı alkışlamaya davet ettim. Şimdi tam 21.00’da milletimizi, bu alkış sesini Türkiye çapında, balkonlardan yükseltmeye davet ediyorum” sözleri sonrası, Türkiye de tek yürek oldu; balkonlardan, camlardan sağlık çalışanlarına alkışlayarak destek verdi.

Bu tabloyu takipçileriyle paylaşan isimlerden biri de Doğa Rutkay oldu.

Kendisi de sağlık çalışanlarını alkışlayan Doğa, duyduğu alkış sesleri ve halkın yoğun katılımı sonrasında şunları paylaştı: "Kim ne derse desin bizden olmayan ama içimizde gezinen 'bazı şiddet sever, cani ve tecavüzcü' canavarlar hariç bu toplum bu topraklar üzerinde yaşayanların şefkati bambaşka... Hep inandım..."



