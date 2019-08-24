Doğa sevgisi orman yaptırdı

Alişan KOYUNCU- Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde yaşayan Halil İbrahim Aktekin (62), 22 yıl önce satın aldığı kayalık araziye belirli aralıklarla diktiği ağaçlarla 64 dönümlük orman oluşturdu. Doğa sevgisiyle tanınan Aktekin, bu ormanda deve, geyik, ördek, keçi gibi yaklaşık 50 tür hayvanı da kendi elleriyle besleyip bakımını yapıyor.

Azerbaycan’da enerji kabloları üreten bir fabrikada 40 yıl çalışan Halil İbrahim Aktekin, 1997 yılında Gebze’de 9 dönümlük bir kayalık araziyi satın aldıktan sonra 2007 yılında hobi amaçlı fidan dikmeye başladı. İlerleyen dönemlerde işleri ilerleten Aktekin, 9 dönümlük arazinin geri kalan kısmını da satın alarak 64 dönümlük bir araziye ulaştı. Hobi olarak başladığı bu yolda diktiği yaklaşık 10 binin üzerinde ağaçla bir orman oluşturduğunu ifade eden Aktekin, "Doğa sevgim, sanayi sektörünü bıraktıktan sonra daha ağır bastı, hobi olarak başladığım bu yolda şimdi koca bir ormanın bakımını yapıyorum" dedi.

50 FARKLI TÜR HAYVANI BESLİYOR

Diktiği ağaçlarla oluşturduğu ormanda hayvan beslemeye başladığını ifade eden Halil İbrahim Aktekin, ilk olarak işlettiği restoranda artan yemeklerin çöpe atılmaması için kümes hayvanı aldığını daha sonra deve, geyik, ördek, keçi gibi yaklaşık 50 tür hayvanın bakımını üstlendiğini belirtti. Amacının ilk başta hobi olarak ağaç dikmek olduğunu belirten Aktekin, "1997 yılında Mollafenari Köyü’ne geldim. Burada enerji sektöründe kablo imalatı yapıyordum. Zaman içerisinde Azerbaycan’a gittim ve orada bir süre çalıştıktan sonra yeninden Türkiye’ye döndüm. Satın aldığım bu araziye 2007 yılında ağaç dikmeye başladım. Ağaç dikme olayı zamanla ilerledi ve ufak çapta bir ormanımız oldu. Daha sonra buraya küçük bir restoran açmaya karar verdim. Restorandan artan yemekler de çöpe gitmesin diye ormana birkaç tane kümes hayvanı aldım yemek artıklarını onlara verip değerlendiriyordum. Zamanla serüvenimiz ilerledi kazlar, ördekler derken atlar, geyikler getirerek buradaki hayvan sayısını çoğalttık" dedi.

“ARAZİNİN KAYALIK OLMASI BENİ ÇOK ZORLADI”

Satın aldığı arazinin kayalık bir alan olması nedeniyle ağaçlandırma konusunda büyük zorluklar yaşadığını söyleyen Aktekin, "Ağaçların sayısını giderek artırmak istedik. Dolayısıyla sürekli ağaç dikmeye devam ettim. Burası çıplak bir araziydi kayalık üzerine kurulmuş bir yerdi. Zor şartlar altında da olsa ağaç dikmeye devam ettim. Ne kadar ağaç diktiğimi hatırlamıyorum sonra bir baktım ki burası ormana dönüştü. Ormandaki ağaçlar büyüdüğü zaman çok mutlu oluyorum, bazen ağaçlarla sohbet ediyorum, onlar benim bir dünyam oldu" dedi.

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