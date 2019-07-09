Doğa Sigorta'dan yeni kampanya

İSTANBUL (AA) - Doğa Sigorta, "herkesin sağlığı güvence altında olsun, özel hastanelerde tedavi görmek lüks olmaktan çıksın" hedefiyle "yatarak" teminatlı tamamlayıcı sağlık sigortasında önemli bir kampanya hayata geçiriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yatarak tedavi teminatına sahip tamamlayıcı sağlık sigortası ile müşterilere "Kapsamlı Diş ve Mini Check-up" ile yılda bir kez ile sınırlı "Mamografi ve PSA" ek teminatları hediye ediliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğa Sigorta Üst Yöneticisi (CEO) Nihat Kırmızı, tamamlayıcı sağlık sigortasının toplumdaki "sağlık sigortası pahalıdır" algısını ortadan kaldırdığını belirtti.

Kırmızı, tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesinin, özel sağlık sigortası kapsamındaki Türkiye’nin dört bir yanında yaygın hastane ağında geçerli olduğuna işaret ederek, "Bu poliçeyle özel sağlık sigortasında da geçerli olan aynı hastanelere gidiyor, aynı doktorlar tarafından muayene ediliyor, çok daha az para ödeyerek sağlığınıza kavuşmak için aynı hizmeti alabiliyorsunuz. Bu poliçe ikamet edilen şehir ve yaşa göre bazen kasko ya da trafik sigortası fiyatından bile daha ucuza geliyor. İnsan sağlığı her şeyden önemli. Otomobili her zaman satın alabilirsiniz ama sağlığınızı korumak ve güvence altına almakta asla geç kalmamalısınız." ifadelerini kullandı.