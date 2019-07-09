HABER

Doğa Sigorta'dan yeni kampanya

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2019 13:40 | Son Güncelleme

Doğa Sigorta, "herkesin sağlığı güvence altında olsun, özel hastanelerde tedavi görmek lüks olmaktan çıksın" hedefiyle "yatarak" teminatlı tamamlayıcı sağlık sigortasında önemli bir kampanya hayata geçiriyor - Doğa Sigorta CEO'su Nihat Kırmızı: - "İndirimli olarak sunduğumuz, 'Yatarak Tedavi Teminatı'nı içeren Doğa Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'na Kapsamlı Diş ve Mini Check-up ek teminatına ilave olarak yılda bir kez ile sınırlı mamografi ve PSA ek teminatını da dahil ettik. Poliçemizi içeriği çok zengin, ücretsiz asistans hizmetleriyle donattık" - "A+ Yatarak Tedavi Teminatı'mız kimsede bulunmayan ve çok avantajlı bir teminat. Bu teminat ile tamamlayıcı sağlık poliçesinin içine minimum prim ile yatarak tedavi içeren küçük bir özel sağlık sigortası da eklenebilmekte"

İSTANBUL (AA) - Doğa Sigorta, "herkesin sağlığı güvence altında olsun, özel hastanelerde tedavi görmek lüks olmaktan çıksın" hedefiyle "yatarak" teminatlı tamamlayıcı sağlık sigortasında önemli bir kampanya hayata geçiriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yatarak tedavi teminatına sahip tamamlayıcı sağlık sigortası ile müşterilere "Kapsamlı Diş ve Mini Check-up" ile yılda bir kez ile sınırlı "Mamografi ve PSA" ek teminatları hediye ediliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğa Sigorta Üst Yöneticisi (CEO) Nihat Kırmızı, tamamlayıcı sağlık sigortasının toplumdaki "sağlık sigortası pahalıdır" algısını ortadan kaldırdığını belirtti.

Kırmızı, tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesinin, özel sağlık sigortası kapsamındaki Türkiye’nin dört bir yanında yaygın hastane ağında geçerli olduğuna işaret ederek, "Bu poliçeyle özel sağlık sigortasında da geçerli olan aynı hastanelere gidiyor, aynı doktorlar tarafından muayene ediliyor, çok daha az para ödeyerek sağlığınıza kavuşmak için aynı hizmeti alabiliyorsunuz. Bu poliçe ikamet edilen şehir ve yaşa göre bazen kasko ya da trafik sigortası fiyatından bile daha ucuza geliyor. İnsan sağlığı her şeyden önemli. Otomobili her zaman satın alabilirsiniz ama sağlığınızı korumak ve güvence altına almakta asla geç kalmamalısınız." ifadelerini kullandı.

Firmaların da yan hak olarak çalışanlarına tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesi yapmasında fayda olduğunu aktaran Kırmızı, şunları kaydetti:

"Sağlıkta ana risk yatarak tedavidir. Maddi açıdan insanın belini büken, kayba uğratan ya da hazırlıksız koşullarda çaresiz bırakan maalesef yatarak tedavi süreçleridir. Bu nedenle başlangıç için gayet makul primlerle özellikle yatarak tedavi planı satın alındığında kişiler, kendilerine önemli bir güvence yaratıyor. Bu koşullarda özel hastanelerde tedavi olmak sanıldığı kadar pahalı değildir."

Buna dikkat çekmek, toplumun sağlığını güvence altına almak sosyal sorumluluğuyla Doğa Sigorta olarak Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nda yatarak tedavide çok önemli bir kampanyaya imza attıklarını bildiren Kırmızı, "İndirimli olarak sunduğumuz, Yatarak Tedavi Teminatı'nı içeren Doğa Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’na Kapsamlı Diş ve Mini Check-up ek teminatına ilave olarak yılda bir kez ile sınırlı mamografi ve PSA ek teminatını da dahil ettik. Poliçemizi içeriği çok zengin, ücretsiz asistans hizmetleriyle donattık." ifadelerini kullandı.

Yatarak Tedavi Teminatı’nın diğer avantajlarına da değinen Kırmızı şunları kaydetti:

"Örneğin, A+ Yatarak Tedavi Teminatı'mız kimsede bulunmayan ve çok avantajlı bir teminat. Bu teminat ile tamamlayıcı sağlık poliçesinin içine minimum prim ile yatarak tedavi içeren küçük bir özel sağlık sigortası da eklenebilmekte. A + Yatarak Tedavi Teminatı ile ilk hastalık tanısının, sahip olunan Doğa Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Poliçesi döneminde konması durumunda A tipi kurumlarda gerçekleşen ve teminat kapsamına giren yıllık muafiyetin üzerinde kalan sağlık gideri harcamaları, şirketimiz tarafından bu teminat kapsamında limitsiz ve yüzde 100 ödeme oranıyla karşılanıyor."

PARTNERİşte Haziran 2019 en güçlü Android telefonlarıİşte Haziran 2019 en güçlü Android telefonları
Falez plajlarına yoğun ilgiFalez plajlarına yoğun ilgi
Mesudiye’nin bitkileri şifa kaynağıMesudiye’nin bitkileri şifa kaynağı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Doğa Sigorta Nihat Kırmızı

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

UAEA duyurdu! Dünyayı tedirgin eden gelişme

UAEA duyurdu! Dünyayı tedirgin eden gelişme

Resmen duyurdular: Para birimi değişiyor

Resmen duyurdular: Para birimi değişiyor

Bergüzar Korel milyonluk oldu! Böyle kutladı

Bergüzar Korel milyonluk oldu! Böyle kutladı

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Bahçeli'den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Bahçeli'den Ekrem İmamoğlu'na tepki

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ağaçlık alana uçtu! Ölü ve yaralılar var

Ağaçlık alana uçtu! Ölü ve yaralılar var

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Konya'da mide bulandıran olay!

Konya'da mide bulandıran olay!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Hakkari'deki hain saldırıda 2 asker şehit oldu

Hakkari'deki hain saldırıda 2 asker şehit oldu

Uçurumun kıyısındaki 839 yıllık tarih: Divriği Kale Camisi

Uçurumun kıyısındaki 839 yıllık tarih

Düşük not veren profesöre 5 ay hapis cezası

Düşük not veren profesöre hapis cezası

Ölber Vadisi'nin içinde saklı kalan güzellik: Deve Mağarası

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik

15 Temmuz gazisine 41 ameliyat

15 Temmuz gazisine 41 ameliyat

Hafıza 15 Temmuz Müzesi tamamlandı

Hafıza 15 Temmuz Müzesi tamamlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.