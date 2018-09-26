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Doğa tutkunları lav yolunda yürüyor

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2018 12:39 | Son Güncelleme

Diyarbakır ve Şanlıurfa illerinin sınırlarında yer alan sönmüş yanardağ Karacadağ’da kraterlerden çıkan lavların oluşturduğu dağın eteklerindeki engebeli alan, doğa ve fotoğraf tutkunlarına ev sahipliği yapıyor.

Diyarbakır ve Şanlıurfa sınırlarında yer alan, son faaliyetini 100 bin yıl önce gerçekleştiren 1957 metre yüksekliğindeki Karacadağ’dan çıkan lavların oluşturduğu 120 kilometrelik bazalt plato, özellikle yürüyüş için tercih ediliyor.

Sönmüş yanardağ üzerinde yürüyorlar

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Doğa tutkunlarına doğal yapısı ile farklı bir yürüyüş keyfi yaşatan, iple tırmanma ve fotoğraf çekimi için birçok imkan sunan lav yolu, yüzlerce volkanik mağara ile ilgi görüyor, doğal kaynak sularıyla da serinletiyor.
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Doğa sporlarına ilgi duyan Oktay İlkören de oluşturdukları ekiple başta Diyarbakır olmak üzere Anadolu’nun keşfedilmeyi bekleyen doğal güzelliklerine sahip yerlerini gezdiklerini belirtti.
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İlkören, son olarak Karacadağ kraterine yakın bir yerde bulunan yaklaşık 400 metre derinlikteki mağaraya girdiklerini anlatarak, "Doğa yürüyüşü yapılacak mükemmel alanlarımız var.
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Keşfedilmeyi bekleyen mağaralar, görsel dokusu mükemmel yerler var. Burası bakir yerlerimizden sadece biri.
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Mağaraya girdiğimde büyülendim. Doğa tutkunlarının gelip, muazzam güzellikleri görebileceği bir yerdeyiz. Mağaranın dışında termometre 35 dereceyi mağarada ise 4-5 dereceyi gösteriyor." diye konuştu.
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Yaklaşık 1 kilometre uzunlukta, yer yer yüksekliğin 5 metreyi geçtiği mağaranın bölgedeki yüzlerce volkanik mağaradan sadece biri olduğunu ifade eden Hacı Cebe, "Bölgedeki köylüler binlerce mağaradan bahsediyor. Biz de bunlardan sadece 2-3 tanesine girdik. Buralarda çekim yaptık. Mağaranın sonunda da bir su kaynağı var. Buz gibi sudan kana kana içtik." dedi.
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Fotoğraf eğitmeni Mehmet Kılıçoğlu, Diyarbakır’ın turizm açısından bir hazine olduğunu ifade etti.
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Diyarbakır Surları, Ulu Cami, Birkleyn mağaraları, Zerzevan Kalesi gibi birçok yerin görülmeye değer olduğunu vurgulayan Kılıçoğlu, "Burası da Karacadağ eteklerinde doğal bir plato. Buraya her gelen bu platoyu keşfetmenin tadına varacak." şeklinde konuştu.
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Anahtar Kelimeler:
Karacadağ Diyarbakır Şanlıurfa

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