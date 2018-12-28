HABER

Doğa ve inanç turizminin alternatif rotası: Darende

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 11:16 | Son Güncelleme

Anadolu'nun inanç ve doğa turizmi merkezlerinden Malatya'nın Darende ilçesi, tarihi ve doğal güzellikleriyle, yılın stresini atmak isteyenler için alternatif tatil rotası sunuyor - Somuncu Baba Türbesi ile ülkedeki önemli ziyaretgahlardan birine sahip olan ilçede Tohma Kanyonu, çayı, Kudret Havuzu ve Günpınar Şelalesi'yle de doğa tutkunlarını bekliyor - Darende Kaymakamı Enver Zengince: - "Yeni yıla hem bedensel hem zihinsel olarak hem de büyük bir gönül zenginliğiyle girmek isteyenler için büyük imkan sunan en güzel ilçelerden bir tanesiyiz"

EMRAH GÖKMEN - Anadolu'nun inanç ve doğa turizmi merkezlerinden Malatya'nın Darende ilçesi, tarihi ve doğal güzellikleriyle, yılın stresini atmak isteyenler için alternatif tatil rotası sunuyor.

İlçede, "Somuncu Baba" olarak tanınan Şeyh Hamid-i Veli'nin türbesinin de bulunduğu Tohma Kanyonu'ndaki külliyeyi ziyaret edenler, manevi huzuru ve doğal güzellikleri aynı atmosferde buluyor.

Somuncu Baba Külliyesi'nde, "Allah dostu, gönül ereni" olarak bilinen Şeyh Hamid-i Veli'nin türbesinin yanı sıra Somuncu Baba Camisi, Hulusi Efendi Haziresi, Yeni Cami, Somuncu Baba Müzesi, Şeyh Hamid-i Veli Kütüphanesi, Balıklı Kuyular ve Balıklı Havuz yer alıyor.

Sarp kayalıklara sahip Tohma Kanyonu ortasından geçen Tohma Çayı ve ağaçların her mevsim oluşturduğu renk cümbüşü, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Jeolojik dönemlerdeki kırılmalarla oluşan, sarp kayalıklar arasından akan suyu taşıyan Tohma Kanyonu, yılın stresini atmak isteyenler için alternatif bir rota oluşturuyor.

Kanyonun ortasında bulunan ve yıl boyunca 22 derece olan Kudret Havuzu da farklı zaman geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistlere hizmet verecek.

- "Herkesi Darende'ye bekliyoruz"

Darende Kaymakamı Enver Zengince, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin önemli inanç ve doğa merkezlerinden olan ilçenin bu yıl sonuna kadar yerli ve yabancı yaklaşık 700 bin kişiyi konuk ettiğini söyledi.

Kayseri, Sivas, Elazığ, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Erzincan'ın ortak noktasında bulunduklarını anlatan Zengince, Darende'nin çok önemli mesire alanlarına sahip olduğunu ve bu sayede de ziyaretçileri ilçeye çektiklerini ifade etti.

Tohma Kanyonu ve çayının ilçe için çok önemli olduğunu vurgulayan Zengince, "Darende, 2019'a girecekken, iş yaşamanın stresinden, günlük hayatın işleyişindeki sıkılmışlıktan, bunalmışlıktan, hayatın çeşitli kargaşa ve sıkıntılarıyla karşı karşıya gelecek insanlarımızın gönüllerini, kalplerini dinginleştirebileceği bir yer." diye konuştu.

İnanç kısmının yanında doğal güzellikleriyle de öne çıktıklarını vurgulayan Zengince, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Yeni yıla girerken verilecek tatil ilçemizde değerlendirilebilir. Yeni yıla hem bedensel hem zihinsel olarak hem de büyük bir gönül zenginliğiyle girmek isteyenler için büyük imkan sunan en güzel ilçelerden bir tanesiyiz. Biz, hem hemşehrilerimizi hem de memleketimizin çeşitli yörelerinde bulunup bu imkanlardan faydalanmak isteyen vatandaşlarımızı Darende'ye bekliyoruz."

PARTNERAyşen Gruda'nın kız kardeşi ünlü isim çıktı!Ayşen Gruda'nın kız kardeşi ünlü isim çıktı!
Nergisi parayla koklattı, satışları arttıNergisi parayla koklattı, satışları arttı
Her elektronik atık Tohum Otizm Vakfı’na bir destekHer elektronik atık Tohum Otizm Vakfı’na bir destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Darende Darende Kaymakamı Enver Hakan Zengince Doğa ve inanç turizmi Malatya

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan elini öpmek isteyen öğrencilere bu yanıtı verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan elini öpmek isteyen öğrencilere bu yanıtı verdi

Askeri tank palet fabrikası Katarlılara mı satılıyor?

Askeri tank palet fabrikası Katarlılara mı satılıyor?

Bizim Hikaye'de şok ayrılık! Böyle veda etti!

Bizim Hikaye'de şok ayrılık! Böyle veda etti!

Özge Özpirinçci ile sevgilisi Burak Yamantürk safaride

Özge Özpirinçci ile sevgilisi Burak Yamantürk safaride

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bu sabah yürürlüğe girdi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bu sabah yürürlüğe girdi

'Mehmet Özhaseki belediyede atamalara başladı'

'Mehmet Özhaseki belediyede atamalara başladı'

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

RTÜK'ten FOX TV ve Halk TV'ye milyonluk ceza

RTÜK'ten FOX TV ve Halk TV'ye milyonluk ceza

'Tarihi yüzleşme' olarak tanımladı! 'Cesaretin var mı?'

'Tarihi yüzleşme' olarak tanımladı! 'Cesaretin var mı?'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Jandarmanın yakaladığı akbabanın üzerindeki bilgi şaşırttı

Jandarma yakaladı! O detay şaşırttı

Bakanlık duyurdu! Rekor sayıda esrar ele geçirildi

Bakanlık duyurdu! Rekor sayıda esrar ele geçirildi

Ümraniye'de hareketlilik! Polis müdahale etti

Ümraniye'de hareketlilik! Polis müdahale etti

Bugün hangi il ve ilçede okullar tatil? (28 Aralık 2018 kar tatili)

14 ilde okullara kar tatili

Yılbaşında piyasaya süreceklerdi! Tam 1.5 ton...

Yılbaşında piyasaya süreceklerdi! Tam 1.5 ton...

Cep telefonundan korkunç videolar çıktı! Teröristten yılbaşı için kanlı plan

Cep telefonundan korkunç videolar çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.