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Doğa ve sporun zevkini yarışarak çıkardılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 18:28 | Son Güncelleme

Öğrencileri sporun her dalıyla buluşturan Nilüfer 18.

Doğa ve sporun zevkini yarışarak çıkardılar

Öğrencileri sporun her dalıyla buluşturan Nilüfer 18. Uluslararası Spor Şenlikleri kapsamında dağ bisikleti tutkunları bir araya geldi.
Nilüfer 18. Uluslararası Spor Şenlikleri 25 ayrı branşta devam ediyor. 21 bini aşkın öğrencinin katıldığı şenlikler bu defa dağ bisikleti tutkunlarını buluşturdu. Dağyenice Mahallesi ile Dağyenice Göleti arasında oluşturulan 6 kilometrelik özel etapta öğrenciler pedal çevirdi. 3 kategoride düzenlenen ve 4’er bisikletçiden oluşan okul takımlarında, Gençler A kategorisinde Sınav Koleji Özlüce Kampüsü, Gençler B kategorisinde M. Kemal Çoşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yıldızlarda da İsmail Karasu İmam Hatip Ortaokulu birinci oldu. Gençler ferdi sıralamada Sınav Koleji Özlüce Kampüsü’nden Mehmet Fatih, yıldızlar ferdi sıralamada da Özel Şahinkaya Okulları’ndan Mert Kağan Diker bitiş çizgisine ilk ulaşan isimler oldular.

Doğa ve sporun zevkini yarışarak çıkardılar

Doğa ve sporun zevkini yarışarak çıkardılar

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